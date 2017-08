Menekülteket fullasztottak a tengerbe embercsempészek

Mintegy 180 etióp és szomáliai menekültet kényszerítettek embercsempészek a viharos tengerbe csütörtökön Jemen partjainál, közülük 55-en feltehetően vízbe fulladtak, közölte csütörtökön a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM).

Breaking: 180+ migrants forced from boat today, a day after 50 Somalis & Ethiopians were drowned by smugglers off #Yemen. pic.twitter.com/piuSSNDgDu

