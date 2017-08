Két fegyveres rablót üldöztek el texasi boltosok

Közzétette egy bolt biztonsági kamerájának felvételét a texasi Arlington rendőrkapitánysága. A videón az látható, hogy két fegyveres próbál meg kirabolni egy üzletet. A boltban két, fegyvertelen eladó tartózkodott.

Az elkövetők, amint beléptek a helyiségbe, a tárgyra tértek. Az egyikük egy kisméretű pisztolyt húzott elő a hátizsákjából, majd a pult mögé ugrott. A két boltos nem ijedt meg, rávetették magukat a fegyveres támadóra.

Ekkor a második rabló is elővett egy fegyvert, de a dulakodók oda sem figyeltek rá. A férfi néhány perc töprengés után úgy döntött, inkább kereket old. A boltosokkal birkózó társa is követni akarta a példáját, de nem volt egyszerű dolga. Végül a pólója árán sikerült elmenekülnie a helyszínről.

A rendőrség még keresi a rablási kísérlet elkövetőit. A videót azért tették közzé, mert remélik eljut valakihez, aki azonosítani tudja a bűnözőket.