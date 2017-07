Az orosz titkosszolgálat volt a Trump fiával tárgyaló ügyvédnő ügyfele

Évekig az FSZB orosz titkosszolgálat volt az egyik ügyfele annak az ügyvédnőnek, aki Donald Trump amerikai elnök legidősebb fiával találkozott – írja a Reuters orosz bírósági dokumentumokra hivatkozva. Az iratok szerint Natalja Veszelnyickaja ügyvédnő sikerrel képviselte az FSZB-t 2005 és 2013 között egy Moszkva északkeleti részében fekvő előkelő ingatlan tulajdonjogáért folytatott jogvitában.

A szovjet KGB fő utódszervezeteként működő FSZB-t Vlagyimir Putyin vezette, mielőtt előbb miniszterelnök, majd elnök lett. Nincs olyan feltételezés, amely szerint Veszelnyickaja az orosz kormány vagy a titkosszolgálatok alkalmazottja lenne, ő maga is tagadta, hogy bármi köze lenne a Kremlhez. Az a tény azonban, hogy az FSZB-t a bíróságon képviselte, kérdéseket vethet fel számos amerikai politikusban – írta pénteken a brit hírügynökség.

Barack Obama előző amerikai elnök kormánya tavaly szankciókkal sújtotta az FSZB-t, amiért állítása szerint beavatkozott az amerikai elnökválasztásba, amit Oroszország hevesen tagad. Charles Grassley, a szenátus jogi bizottságának republikánus elnöke pedig felvetette, hogy egyáltalán hogyan engedhették be az Egyesült Államokba Veszelnyickaját. A Reuters nem tudta kideríteni, ki és mikor kezdeményezte a legalább 2003-ra visszanyúló pert. A fellebbezési iratokból kiderül, hogy a Roszimuscsesztvo orosz szövetségi vagyonügynökség érintett az ügyben.

Az iratok szerint Veszelnyickaja és cége, a Kamerton Consulting “az 55002-es katonai egységet” képviselte a vagyonjogi perben. Az orosz jogi személyek nyilvános listájából kiderül, hogy az FSZB, az orosz belföldi titkosszolgálat katonai egységet alapított, amely az FSZB saját székházába van bejegyezve. A Reuters azt nem tudta kideríteni, hogy Veszelnyickaja más munkát végzett-e az FSZB számára, illetve ki használja jelenleg a vita tárgyát képező ingatlant.

Ifjabb Donald Trump elektronikus levelezése szerint az elnökjelölt fia tavaly júniusban beleegyezett, hogy a New York-i Trump-toronyban találkozik Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnővel. A találkozót – amelyen jelen volt Paul Manafort, a Trump-kampány akkori menedzsere és Jared Kushner, Donald Trump veje is – az orosz ügyvéd kezdeményezte, jelezve, hogy terhelő dokumentumok vannak birtokában Hillary Clintonról, a demokraták elnökjelöltjéről – írta a The New York Times. Veszelnyickaja az írás megjelenése után közölte, hogy magán ügyvéd és soha nem állt a rendelkezésére terhelő információ Clintonról. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője kijelentette, hogy az ügyvédnőnek soha semmi dolga nem volt velük. Az ügyvédnő azt is bejelentette, hogy kész tanúskodni az amerikai kongresszusban az ifjabb Trumppal történt, “tömeghisztériát” kiváltó találkozása kapcsán.

Veszelnyickaja nem válaszolt a Reutersnak az FSZB számára végzett munkájával kapcsolatos, elektronikus levélben elküldött kérdéseire, az FSZB pedig egyáltalán nem reagált az interjúkérésre.

(Fotó: Europress)