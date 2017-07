Kárpátaljai katona halt meg Ukrajnában

A Kárpátinfó híre szerint a 128-as dandár katonája július 18-án hunyt el. A 22 éves férfi halálát repesz okozta.

Az oroszbarát kelet-ukrajnai szakadárokkal az ukrán katonák több órán át harcoltak, kijevi idő szerint körülbelül 20 óra 30 perckor a fegyveresek valószínűleg habarcsokból lőttek az ukrán katonák egységeire.

Balázs Zoltán, nagyszőlősi születésű fiatal katona épp Zajcevo közelében teljesítette szolgálatát.

Zoltan Balaz, 22, 128 brigade, killed yesterday in an artillery attack of Russian forces near Zaitseve, East Ukraine. pic.twitter.com/geLrgC9A5H

