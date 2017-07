A darazsakat akarta megölni, helyette leégette a garázsát

Kicsit elszámította magát az a michigani férfi, aki a darazsakat akarta szó szerint kifüstölni a garázsából.

A CNN beszámolója szerint Mike Tingley egy füstbombát vetett be a rovarok ellen, de nem sokkal később az egyik szomszéd azt vette észre, hogy Tingley garázsában lángok csapnak fel.

Fire destroys a garage in Grand Blanc Township. Fireworks can be seen exploding in the flames. #fireworks #fire pic.twitter.com/vqDM8r0E0o

— NBC25 / FOX66 News (@nbc25fox66) July 4, 2017