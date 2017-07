Nemi erőszakok miatt törölnek egy svéd fesztivált

Idén is érkeztek jelentések molesztálásokról és nemi erőszakról, jövőre nem rendezik meg a Bravalla fesztivált.

Nem rendezik meg jövőre Svédország egyik legnagyobb zenei fesztiválját, miután azon állítólag idén is megerőszakoltak egy lányt, és molesztáltak több másikat. A norrköpingi Bravalla fesztiválon korábban olyan előadók léptek fel, mint Robbie Williams, Kanye West vagy az Iron Maiden.

A fesztivál szervezői az idei zárónapon, szombaton jelentették be, hogy 2018-ban nem tartják meg a rendezvényt, mivel rendteremtési erőfeszítéseik ellenére idén is bejelentettek egy nemi erőszakot és több zaklatást. Közölték:

Egyes férfiak szemlátomást nem tudnak viselkedni. Ez elfogadhatatlan.

A rendőrségnek 11 szexuális visszaélést jelentettek a megerőszakolási ügyön kívül.

Az először 2013-ban megrendezett és mintegy 40 ezer látogatót vonzó fesztivált már tavaly is megerőszakolási és molesztálási botrányok övezték, egy brit együttes, a Mumford and Sons be is jelentette, hogy mindaddig bojkottálja a rendezvényt, amíg biztosítékot nem kap a hathatós ellenintézkedésekre.

A Local.se szerint a szervezők nem közölték, hogy megrendezik-e újra – és ha igen, mikor – a fesztivált, és nem válaszoltak arra sem, hogy a jövő évi rendezvény törlése összefügg-e a rendező cég anyagi helyzetével, a 2016-os fesztivál 75 millió koronás (2,4 milliárd forintos) veszteségével.

(MTI)