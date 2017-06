Az oroszok kételkednek a szaringázról szóló jelentés eredményében

Felettébb kétséges adatokon alapul a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) jelentése, amely szerint szaringázt vagy ahhoz hasonló anyagot vetettek be a Hán Sejkún szíriai város ellen április 4-én elkövetett vegyifegyver-támadás során – legalábbis az orosz külügyminisztérium szerint.

Az AP amerikai hírügynökségnek korábban két diplomata is megerősítette, hogy a nem nyilvános jelentés fő megállapítása az, hogy szarint használtak a támadásnál. Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet független vizsgálatot sürgetett, hogy kiderüljön, kik a vegyi támadás felelősei. Washington eddig is a damaszkuszi rezsimet tette felelősség a vegyi támadásért, de az Aszad-kormányzat tagadja, hogy vegyi fegyvert vetettek be.

Az orosz külügyi tárca sajnálattal állapította meg, hogy a dokumentum következtetései továbbra is a szíriai ellenzéktől és egyéb “hírhedt civil szervezetektől” – ráadásul nem is a tragédia helyszínén, hanem valamely “szomszédos országban” – kapott, “felettébb kétséges” adatokon alapulnak. Ezért nem meglepő, hogy az OPCW különleges missziója által készített jelentés tartalma sok tekintetben “célzatos”, és olyan benyomást kelt, mintha politikai megrendelésre készítették volna – olvasható a közleményben.

Az orosz álláspont az, hogy a támadást a szíriai ellenzék egyik milíciája hajtotta végre, amely – orosz tisztségviselők szerint – azt a látszatot keltette, hogy a támadást a szíriai kormányerők követték el. Alekszandr Lavrentyev, az orosz elnök szíriai különmegbízottja szerint Moszkvának cáfolhatatlan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy az április 4-i Hán Sejkún-i vegyifegyver-támadás provokáció volt.

(MTI)