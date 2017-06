Kigyulladt egy olajszállító tartálykocsi Pakisztánban, 123 halott

A szerencsétlenség az ország keleti részén lévő Pandzsáb tartományban történt, a tartományi fővárostól, Lahortól mintegy 400 kilométerrel délnyugatra. Miután a kocsi felborult, helybéliek odaözönlöttek, hogy összegyűjtsék a tartályából kifolyó olajat. A kocsi azonban kigyulladt – egy rendőr beszámolója szerint előbb egy robbanás történt -, ami a halálos áldozatokon túl legalább száz ember sebesülését okozta.

A sebesülteket különböző kórházakba szállították. Az egyik kórház igazgatója azt mondta: 31 sebesült állapota válságos.

Az olajat összegyűjteni akaró helybéliek főleg motorkerékpárokon érkeztek a helyszínre – mondták szemtanúk. A rendőrség közlése szerint a tűzben megsemmisült 75 motorkerékpár és hat gépjármű, köztük egy rendőrségi személygépkocsi.

A mentésben a hadsereg is részt vesz, katonák helikoptereken érkeztek a helyszínre. Az AFP szerint 123-an haltak meg és több mint százan megsérültek.

