Füst gomolyog a Vatikán körül

Azt sokáig nem lehetett tudni, hogy mi, de valami kigyulladt a Vatikánban és óriási a füst. A Daily Mail a videó mellett képeket is közöl:

Black smoke can be seen filling the sky near Vatican City https://t.co/ODW9DxqnlR pic.twitter.com/BSxStjrYUR

Először arról lehetett hallani, hogy a Vatikán falain belül lángol valami, de közben kiderült, hogy nem, egy közeli roncstelep gyulladt ki.

News outlet in Rome claims a large fire erupted at an auto garage or wrecking yard near walls of the Vatican https://t.co/feWaMYkMW5 pic.twitter.com/otAcoWQEVT

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 1, 2017