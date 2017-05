Trump felvetette, mi lenne, ha nem tartana többet sajtótájékoztatót

Donald Trump elég váratlan fenyegetéssel állt elő, amikor Twitteren felvetette, hogy talán az lenne a legjobb dolog, ha nem tartanának több sajtótájékoztatót, hanem helyette írásos válaszokat adnának ki a “pontosság kedvéért”.

Az amerikai elnök valószínűleg azért ilyen dühös, mert elég sok kritikát kapott az elmúlt napokban, miután váratlanul elbocsátotta az FBI igazgatóját, James Comey-t.

Trumpnak már korábban is elég sok összetűzése volt a sajtóval, elnöksége elején például nemes egyszerűséggel kitiltotta sajtótájékoztatójáról több lap tudósítóját, köztük például a New York Times-ét is.

…Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017