A transzneműekért politizálna Caitlyn Jenner

A pár éve nemváltoztatáson átesett celebritás Trumpra szavazott, de kissé csalódott benne, ezért fel akarja rázni a republikánusokat egy fontos ügyben.

Mélyinterjút adott a BBC Victoria Derbyshire műsorának a Kardashian-család tagja, Caitlyn Jenner, aki 65 éves korában döntött a nemváltás mellett, jelenleg ő a világ talán legismertebb transznemű személyisége. Az interjúban arról beszélt, elszomorítja Donald Trump amerikai elnök bánásmódja az LMBT-közösséggel.

Ez azért fajsúlyos, mert Jenner tavaly épp Trumpra szavazott, remélve, hogy a transznemű emberek jogait komolyabban veszi majd.

Hozzátette, még mindig Trumpot preferálja jobban, de el akar az elnökkel majd beszélgetni a kérdésről. Ezután jelentette ki, hogy ugyan eddig is politizált a színfalak mögött, de akár egy választáson is elindulna jövőre (ekkor lesz a midterm election, azaz félidei választás). Erre egyesek már kérték is őt.

A fő célja a politikában természetesen az lenne, hogy közel hozza a Republikánus Párthoz is az LMBT-közösség ügyeit, kérdéseit. Most épp azon gondolkozik, jobb vagy rosszabb lenne-e belülről megváltani a pártot.

Jenner amúgy azt mondta, a gyerekei felnőttek hozzá, hogy elfogadják őt nőként, kifejezetten kiemelve Kim Kardashian pozitív hozzáállását. Ő két évig őrizte a titkot, amit az elsők között tudott meg Jennerről.