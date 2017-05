Az oroszok után szaglászott, ezért rúghatták ki az FBI vezetőjét

A Kongresszusból is megerősítették, hogy James Comey több pénzt és embert kér az orosz beavatkozás miatti vizsgálathoz. Nem kellett volna.

Nagyon meglepett mindenkit az FBI vezetőjének, James Comeynak a hirtelen leváltása, azóta az egész amerikai sajtó a miértek után kutat. Az NBC News egy lépéssel közelebb került a megoldáshoz: azt írják egy kongresszusi tisztviselőre hivatkozva, hogy Comey több pénzt és embert kért az orosz beavatkozással kapcsolatos vizsgálatokra az amerikai törvényhozástől a napokban.

Comey kérését korábban a New York Times is pedzegette, de most már a Kongresszus irányából is megerősítést nyert, hogy ez bizony megtörtént. Ez erősíti azt a narratívát, hogy Comeyt épp azért rakták ki az FBI éléről, mert túl mélyen belement az orosz-ügy vizsgálásába. A Fehér Ház eközben azt mondja, nincs köze az orosz-ügynek a kirúgáshoz, Comey rosszul kezelte Hillary Clinton e-mail botrányát, ez fontosabb ok.