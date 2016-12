Ha Trump találkozik a tajvani elnökkel, annak csúf vége lesz

Egyre pipább a népi Kína a leendő amerikai elnökre, aki semmibe veszi az utóbbi évek megállapodásait. A tajvani elnök hamarosan az USA-ba látogat, ha találkoznak, dőlhetnek a dominók.

Trump még nem elnök, de már most világpolitikai darázsfészekbe nyúlt

Hamarosan az Egyesült Államokba látogat Cai Ingven tajvani elnök, és gyanús, hogy kongresszusi képviselők mellett a leendő elnökkel, Donald Trumppal is találkozni fog – írja a Guardian. A bökkenő az, hogy az Egyesült Államok hivatalosan egy Kínát ismer el, a Peking központút, ami magának követeli a “másik Kínát”, a voltaképp független Tajvant.

A több közép-amerikai országba is beugró tajvani vezető Trumppal való találkozása tehát komoly diplomáciai bonyodalmat okozna Peking és Washington között.

Egyelőre még nem tudni, hogy Cai a január 7-én kezdődő turnéja során pontosan mikor és hol áll meg az USA-ban. Trump mindenesetre korábban már több kommentárjával felbőszítette Kínát, amit folyamatosan támad. A kínaiak már annak sem örülnek, hogy a függetlenség párti tajvani elnök amerikai földre teheti a lábát.

Kína az utóbbi hetekben katonailag is aktívabbá vált a Tajvani-szoros környékén, rakétákat lövöldözik és fenyegetőzik. Elhangzott az is, hogyha nagyon felhorgadnak, akár erővel is visszaveszik a szakadár szigetet.

Tajvan “dollár-diplomáciával” vádolja közben Kínát, mert a szigetország kevéske szövetségesét és őt elismerő partnerét is elszedi előlük a pénzével. Legutóbb a kis nyugat-afrikai szigetország, Sao Tomé és Principe szakította meg így Tajvannal a diplomáciai kapcsolatot. Jelenleg 20 ország plusz a Vatikán ismeri el Tajvant, miközben Kína mindent megtesz, hogy nemzetközi szervezeteknek ne lehessen tagja.