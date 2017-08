Nem nyilatkozhatott az MTVA munkatársa az RTL-nek a Szigeten

Tegnap egy promóciós rendezvényen jártunk a Szigeten, a vendégek között feltűnt Peller Mariann, a Petőfi Rádió reggeli műsorának egyik műsorvezetője is.

Az RTL Fókusz című magazin műsora interjút szeretett volna készíteni vele, de Peller Mariann bocsánatkérés mellett közölte a riporterrel, hogy nem nyilatkozhat. Döntését nem indokolta, de kameránknak elárulta, a főszerkesztője tiltotta meg.

Az ügyben kerestük az MTVA-t, kíváncsiak voltunk, miért tiltották meg Pellernek, hogy nyilatkozzon. Megkérdeztük azt is, mikor vezették be a közmédiánál ezt a szabályt, illetve, hogy az MTVA más műsorainál és többi műsorvezetőjénél is él-e ez a tiltás.

Egyelőre nem kaptunk választ, ha beérkezik, frissítjük cikkünket.