Novák: Nőnek lenni jó, Orbán Viktor kormányában is

A HR Portálon megjelent interjúban a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár elmagyarázza, hogy jövőre – a költségvetési javaslat szerint – miért nem emelkedik a családi pótlék, az anyasági támogatás, gyermekgondozást segítő ellátások, a gyermeknevelési támogatás összege.

Novák Katalin szerint az alanyi jogon járó juttatások nem csökkennek, a kisebb összeg oka: a demográfiai lejtmenet.

2018 a családok éve lesz. Ezt Orbán Viktor jelentette be.

A kormány arra az egyszerű igazságra jutott, hogy a kis támogatás kicsivel több gyereket, a több támogatás több gyereket jelent – mondta a miniszterelnök.

A kormányfői bejelentés miatt államtitkárának a családok támogatását méltató részét hagyjuk, rátérve arra, hogy Novák Katalin nagyon jól érzi magát nőként a „nőügyekkel” nem foglalkozó Orbán Viktor kormányában.

Nem hiszi, hogy férfiként könnyebb dolga lenne. Úgy látja, van jelentősége, hogy ő nőként végzi a munkáját, mert van különbség nő és férfi gondolkodása között, a probléma felvetése és a megoldás keresése között.

A szakmai vitákba beleáll, de magától nem keresi a konfliktust. Ideológiai harcokba is belemegy. Hosszan sorolja is példákat (családmodell, demográfia, bevándorlás, kvóta), de az interjú egyik legerősebb része, amikor Novák Katalin bejelenti, mit gondol a női vezetőkről.

Mi nők nem vagyunk sem butábbak, sem alkalmatlanabbak a férfiaknál. A nők támogatásánál két megközelítés van: az egyik, hogy fölülről lefelé, kvótával határozzuk meg, hogy mennyi nőt kell felvenni, csak mert nő. Lehet, hogy egy idő után ez kontraszelekcióhoz vezet. A másik a nők támogatása abban, hogy ők is ugyanahhoz a rajtvonalhoz álljanak, mint a férfiak. Utána pedig abban, hogy kvalifikálhassanak ugyanazokra a versenyekre, mint a férfiak. Ez egy alulról építkező folyamatként szépen be fog indulni. Ez történik most Magyarországon, ezt támogatom én is.