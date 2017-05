Tornádó volt Perkátán

Tornádó volt Perkáta határában – közölte Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A Fejér megyei település határában a késő délutáni órákban egy úgynevezett nem-mezocikilonális tornádót észleltek. Ilyen tornádók rendszeresen előfordulnak a nyári félévben, de csak nagyon rövid élettartamúak és kis területet érintenek. A szupercellákhoz kapcsolódó (mezociklonális) társaikhoz képest akár gyengébb zivatarfelhők alatt is megjelenhetnek. Az örvénylő oszlopban a szélsebesség meghaladhatja a 100-150 kilométer/órát – olvasható az OMSZ MTI-hez eljuttatott közleményében.

Tornádó Perkáta határábanPerkátától délkeleti irányba alakult ki. Előtte több örvény is volt a talajon.

Az ország középső, északkeleti területein jelenleg is elsőfokú riasztások vannak érvényben. Ezeken a területeken a következő órákban is várhatók intenzív záporok, helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Kedd este főként az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén több helyen, nyugaton és a Tiszántúlon csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A zivatarokhoz jelentős mennyiségű (30-50 milliméter) csapadék, jégeső, egy-egy helyen 70 kilométer/óránál erősebb szélroham is társul. Éjszaka leginkább keleten, északkeleten lehet intenzívebb eső.

