Kósa Lajos megvédte Habony Árpádot

A Fidesz frakcióvezetője szerint tilos visszaélni a tanácsadó arcképével.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Habony Árpád beperelte a Jobbikot, mert az ő arcképe is megjelent a párt „Ti dolgoztok – ők lopnak” feliratú plakátjain. A miniszterelnöki tanácsadó, aki az utóbbi időben a Lokál című ingyenes lap kiadójaként is színre lépett, a Marketing és Média ranglistája szerint a 11. legbefolyásosabb magyar médiaszereplő.

A Hír TV számolt be Kósa Lajos sajtótájékoztatójáról, ahol a Fidesz frakcióvezetője védelmébe vette a plakátokra tett Habony Árpádot. Arról beszélt, hogy Habony arcképével visszaélni tilos, mert nem közszereplő.

Rogán Antal miniszter közszereplő, Mészáros polgármester, Orbán Viktor közszereplő, de Habony Árpád nem

– fejtegette Kósa, hozzátéve, mindenkit lebeszélne arról, hogy „a nem közszereplőknek az arcképével visszaéljen”.

Korábban Habony Árpád beperelte az Indexet, mert a portál közzétett egy videót, amin az látható, hogy Habony kijön egy luxusáruházból. Akkor a bíróság első fokon kimondta, hogy Habony közéleti szereplő, tűrnie kell szerepeltetését. A per nem folytatódott másodfokon, mert a tanácsadó a fellebbezéssel kicsúszott a határidőből.