Kiherélnék Magyarország ősi egyetemi karát

Keszthely önálló egyetemi kar nélkül maradhat, de Kecskeméttől Kaposvárig így járhatnak a mezőgazdasági karok a kormány új agrárképzési koncepciója miatt.

1797 óta létezik a keszthelyi Georgikon, ami Európa egyik legelső mezőgazdasági felsőfokú szakképzőhelye volt. Azonban most gondban vannak Keszthelyen, mert a kormány agrárképzési stratégiája masszív összevonásokat hajtana végre. Ezzel a Georgikon is elvesztené önállóságát – írja a Magyar Nemzet.

A veszprémi Pannon Egyetem önálló karaként működő Georgikon helyzete miatt Veszprémben december 22-én rendkívüli szenátusi ülést tartottak. Január 6. lehet a következő fontos dátum, ekkor ül le Palkovics László oktatási államtitkár beszélni az érintettekkel.

Amúgy azzal indokolják a Georgikon beolvasztását a Szent István egyetembe, hogy kevés a felvételiző, nem biztosított a képzőhely fenntartása.

Ez a Georgikon vezetése szerint nem igaz, az oktatók és hallgatók létszáma is stabil a karon. Mindenesetre nem biztos, hogy meg tudják győzni az államtitkárságot és a kormányt, ami központosítani akar:

szükség van egy, a képzési terület egészét lefedő, kutatásokat összehangoló, nemzetközileg versenyképes agráregyetemre.

Ez a Szent István Egyetem lesz, de benne van a pakliban még egy hasonló mamut létrehozása is. A Szent István felemelkedésével elvesztené több más kar is az önállóságát: így járhatna a jegybank érdekkörébe került kecskeméti Pallasz Athéné Egyetem, az egri központú Eszterházy Károly Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Kaposvári Egyetem ide passzoló karai is.

A debreceni, szegedi, soproni és győri egyetemek agrárkarai megúszhatják a beolvasztást, mert jó minősítéseket kaptak.

Az Együtt levélben és külön weboldalon kezdett tiltakozni, a keszthelyi városvezetés pedig nem reagált még a Nemzet megkeresésére.