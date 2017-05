Megújult a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara elnöksége

Ismét Tóth Vazult választotta meg elnökének a szervezet. Az elnök mellett a közgyűlés megválasztotta a kamarai tanács tagjait is. A rendezvényen részt vett Iain Lindsay, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete.

A közgyűlés ismét bizalmat szavazott Tóth Vazul elnöknek, aki 2013 óta tölti be a pozíciót. A szakember a Budapest Bank quality management vezetőjeként csaknem 20 éves tapasztalattal rendelkezik a többi között az üzleti transzformáció, szervezeti struktúra átalakítás, folyamat újjászervezések, az innovatív és ügyfélközpontú programok bevezetése terén. Pályafutása során jelentős nemzetközi tapasztalatra tett szert.

A közgyűlés több ponton is módosította a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (British Chamber of Commerce in Hungary – BCCH) alapszabályát. A szervezet munkájának hatékonyabbá tétele érdekében 2017-től a kamarai tanács létszáma 9+3 fő póttagról, 7+2 főre csökken.



„Megtiszteltetés, hogy újraválasztottak, amivel lehetőséget kaptam arra, hogy tovább dolgozzam a kamara tagjainak érdekében. Örömmel tölt el, hogy a kamara tanácsában a Magyarországon jelenlévő jelentős brit vállalatok képviselői helyet kaptak. Ez különösen fontos most, amikor az Egyesült Királyság újragondolja kapcsolatát az EU-val. A következő időszakban még több hangsúlyt fektetünk a kétoldalú együttműködések fejlesztésére. A kamara kulcsszerepet kíván betölteni az Egyesült Királyság és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésében és további erősítésében” – nyilatkozta Tóth Vazul.

Iain Lindsay, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete a közgyűlésen elmondta: üdvözli, hogy a szervezet még dinamikusabb és felkészültebb, hogy a Magyarországon jelen lévő brit cégeknek közvetlen támogatást nyújtson. „Én és csapatom a követségen szorosabban működünk majd együtt a kamarával a közös célok elérése érdekében. Mélyebb kapcsolatot szeretnénk ápolni és közösen tenni a brit gazdasági és üzleti érdekeltségekért, az Egyesült Királyság sikeréért és prosperitásáért” – emelte ki a nagykövet.

A BCCH tanács megválasztott tagjai:

Tóth Vazul, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara elnöke

Balázs Árpád, PwC Hungary

Dennis A. Diokno, FirstMed

Iglódi-Csató Judit, GSK Hungary

Kalocsai Kinga, GE Lighting & Current EMEA

Kam Jandu, Budapest Airport

Tóth Andrea, British Automotive

A tanács két póttagját is megválasztotta a közgyűlés:

Bella Zsolt, BT Global Services

Christopher Noblet, Partos & Noblet in co-operation with Hogan Lovells

A korábbi évekhez hasonlóan a szervezet idén is támogatja az Országos Mentőszolgálat munkáját. Az éves közgyűlés keretében Tóth Vazul adta át dr. Csató Gábornak, a mentőszolgálat főigazgatójának a kamara adományát, 240 ezer forintot.