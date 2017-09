Adókedvezmény híján maradnak a rettenetes albérletárak

Lassan vagyonokat kell kinyögni, ha az ember olyan városban akar lakást bérelni, ahol még munkához is jut. A tulajdonosok nem érdekeltek a hosszú távú lakáskiadásban, a szabályok pedig inkább nekik kedveznek. A Habitat for Humanity szerint szigorúbb szabályozással, adócsökkentéssel és szociális lakásügynökségekkel lehetne megoldani a bérlakásválságot. A javaslataikból tanulmánykötetet írtak, amit odaadtak a kormánynak is, de egyelőre semmilyen választ nem kaptak – írja az Abcúg.

A kormány nem a szegényeket támogatja

Miközben a kormány évente több mint százmilliárd forinttal támogatja a lakásszerzést, az emberek jelentős része még mindig nem engedheti meg magának, hogy méltó körülmények közt éljen. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) vagy az új lakások után fizetendő áfacsökkentés leginkább azoknak szólnak, akiknek állandó munkaviszonyuk, magas jövedelmük és tőkéjük van. Közben 840 ezer ember szembesül azzal, hogy a havi bevételük több mint 40 százaléka megy lakhatásra, 2,5 millióan élnek beázó, vizes lakásokban, és 4 millióan túlzsúfolt lakásokban.

Ezek az adatok a Habitat for Humanity lakhatással foglalkozó civil szervezettől vannak, amely évek óta mondja, hogy miközben a magyarok 90 százaléka a saját lakásában lakik, sokan azért élnek rossz körülmények közt, a munkalehetőségektől távol, mert nem férnek hozzá a bérlakásokhoz. Akiknek nincs elég pénzük saját lakásra, azok vagy lakáshitelt vesznek fel, amivel jelentős kockázatot vállalnak, vagy olcsó albérletet keresnek, de ha valahol találnak is ilyet, ott többnyire nincs munka.

Adókedvezménnyel az olcsóbb albérletért

A kormány 2018-tól egységessé teszi a lakáskiadásból származó jövedelmek adózását, ami a Habitat szerint segíthet a szektor kifehérítésében, és valamelyest a városok közti árkülönbségek csökkentésében is, de ahhoz, hogy tényleg megfizethetőek legyenek az albérletek, további intézkedések kellenek.

Először is, érdekeltté kellene tenni a tulajdonosokat abban, hogy hosszú távra, a piaci ár alatt adják ki a lakásukat. Erre most semmi sem ösztönzi őket, a hatalmas kereslet miatt ugyanis biztosak lehetnek benne, hogy találnak bérlőt, még castingot is szervezhetnek, ahol kiválaszthatják a leginkább fizetőképes bérlőt.

A Habitatnál azt mondják: adózzon kevesebbet az, aki hosszú távra, egy bizonyos ár alatt adja ki a lakását. Ez az árszint településenként, évente változna, hogy ne legyen irreálisan alacsony, és adókedvezményt adnának azoknak is, akik jó állapotú lakást adnak ki.Az adócsökkentés viszont csak szigorúbb ellenőrzés mellett működhetne, most ugyanis sokan egyáltalán nem fizetnek a kiadás után.

Olaszországban például a tulajdonosok választhatnak, hogy szabályozott vagy piaci áron adják ki a lakásukat. A szabályozott lakbért települési szinten határozza meg az önkormányzat, valamint a bérbeadók és a bérlők érdekképviseleti szervezete. Ezek 10-20 százalékkal alacsonyabbak a piaci lakbéreknél, mégis megéri ezt választani, mert mindkét fél jelentős adókedvezményeket kap. Ez sokak számára vonzó, 2015-ben a magánbérlakások 26 százalékát így adták ki.

Az Abcúgon megjelent cikket Szurovecz Illés írta.