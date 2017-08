Ilyen költségekkel számoljon a szuperhitelnél

Egyre nagyobb az érdeklődés a fogyasztóbarát lakáshitel után, amit a Bankmonitor is tapasztal a növekvő számú megkeresésekből. Hajlamosak vagyunk azonban csak a kamatra figyelni, pedig sok más egyéb költség is szóba jöhet, amivel jó tisztában lenni. Most összeszedtük a termékismertetők alapján, hogy mennyibe kerül a hitelfelvétel. A jó hír az, hogy ha okosan választunk, akkor tízezreket spórolhatunk a kiegészítő költségeken. Ami nem is olyan rossz, ha ezek értéke a 100-200 ezer forintot is elérheti.

A június végén útjára indított fogyasztóbarát lakáshitel után tapasztalataink szerint egyre nagyobb az érdeklődés. Így egyre többen nézhetik meg a bankok termékismertetőit, ám nem feltétlenül egyértelmű, hogy azokban mit is lát az ember. Főleg igaz ez a költségekre, amelyek a lakáshitel mellé társulnak. A Bankmonitor megpróbálta egy csokorba szedni, hogy milyen költségekkel szembesülhetünk az induló hitelkamaton kívül. Bármelyik fogyasztóbarát hitel ismertetőjét ütjük is fel, minden esetben fogunk találni egy táblázatot, ami a hitelfelvételkor esedékes díjakat és költségeket sorolja fel. A bankok eddig elérhető kínálatát összesítettük a következő táblázatban: Elsőre érdekesnek tűnhet, de a minősített hitelnél a korlátozás kimondottan a folyósítási díjra vonatkozik. Ahogy láttuk, mindegyik esetben kihasználták a bankok maximális keretet a példában, vagyis egy 5 millió forintos hitelnél 0,75 százalékot számoltak erre (37500 forint). Mint érzékelhető, ez azért egy meghatározó elem, és a hitelösszegtől is függ, tehát 10 milliós hitelnél már 75 ezer forintot fogunk várhatóan fizetni. Hacsak nem kapunk a banktól valamilyen egyedi kedvezményt és nem engedik el például akció keretében ezt a díjat. Később azonban nyilvánvalóvá válik, nem véletlen, hogy csak a folyósítási díjat szabályozta a jegybank az említett hitelnél, hiszen a többi esetben is már eleve lefektetett szabályok szerint számíthatnak fel költséget a bankok. A hitelező érdekkörén kívül négy tételt is találunk, amiből az értékbecslésen kívül mindet a földhivatalnak fizetjük meg: tulajdoni lap másolatának lekérése,

térképmásolat,

jelzálogjog-bejegyzés,

értékbecslés. Kisebb tételnek a tulajdoni lap másolata és a térképmásolat díja tűnik, azonban több példány esetében több ezer forintot hagyhatunk ott. A jelzálogjog bejegyzéssel sem lehet sokat tenni, hiszen fix költsége van. Az értékbecslés esetében a kialakult gyakorlat az, hogy ezért a munkáért átlagosan 30 ezer forintot kell fizetni. A jogszabályok előírják, hogy a kölcsönszerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, vagyis a közjegyzői díjjal is számolnunk kell. A termékismertetőkben szereplő díjak közül értékében ez képviseli a legnagyobb tételt. De itt fordulhatnak elő a legnagyobb eltérések is. A szabályok ugyanis azt mondják meg, hogy maximálisan mekkora összeget lehetne elkérni közjegyzői díj formájában adott hitelösszeg és vállalt munka fejében. De ezernyi dolog módosíthatja ennek az összegét. Például megdobhatja jelentősen a költségeket, ha a szerződést a bank, a közjegyző és az ügyfél egyidejű jelenlétével kell aláírni. De az is nagyobb cechet eredményezhet, ha a szerződés az átlagosnál hosszabb. Ellenőrizze a következő kalkulátorral, hogy melyik lakáshitel lehet az ön számára megfelelő! Ennek értelmében, ha minden egyes költséget összeadunk, akkor az rosszabb esetben egy 5 millió forintos hitelnél is már megközelítheti a 200 ezer forintot. Szerencsére vannak egyedi banki kedvezmények, melyek után a költségeink is lényegesen csökkenhetnek. Azzal viszont legyünk tisztában, hogy a THM-ben a táblázatban felsorolt díjak közül a közjegyzői díj nincs benne. Ellenben például a hitel visszafizetéséhez használt bankszámla díja igen, ami az alapszámlával való kötelező számítás miatt igencsak magas lesz. Ez utóbbit könnyedén megspórolhatjuk, ha egy a bank által ajánlott vagy általunk kikeresett olcsóbb bankszámlát veszünk igénybe. Mindent egybevéve, ajánlatos nyitott szemmel járni, nem csak akkor, amikor a hitelkamatot nézzük, hanem amikor az egyéb költségeket, mert itt is érhetnek bennünket váratlan események. Az apró betűs részt is olvassuk el, mert ott találjuk, hogy a THM-ben például olyan tételek nincsenek benne, mint a lakás vagyonbiztosítása vagy az életbiztosítás díja. Kiemelt kép: MTI/Balázs Attila 24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon Ajánlom 0

Kommentek