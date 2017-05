3,5 milliót nyerhet a lakáshitelnél, ha nem az első benyomása alapján dönt

Az elmúlt években olyan magas szintre kerültek lakásárak, hogy a lakásvásárlás a pár éve megszokotthoz képest csak egy nagyobb hitelösszeg, illetve hosszabb futamidő mellett valósítható meg. Azonban ennek is meg vannak a korlátai és a veszélyei, amivel nem árt képbe kerülni. Különösen kockázatos lehet az elsőre kedvezőnek tűnő hosszú futamidő és a rövid kamatperiódus párosa, mert ebben az esetben egy esetleges kamatemelkedés lényegesen emeli a törlesztőt és a teljes visszafizetést. A Bankmonitor.hu cikkében a buktatók bemutatása mellett a probléma megoldására is talál javaslatot.

Hogyan függ össze a törlesztő és a futamidő?

Az utóbbi években országszerte elszálltak a lakásárak, ami a lakosság hitelfelvételi szokásain is sokat változtatott. Ugyan a rekord alacsony kamatok mellett azok számára is vonzóbbá vált a lakásvásárlás, akik a válság után elhalasztották azt. Viszont most az egekbe törő ingatlanárak sokak elé gördítenek akadályokat. Ilyen környezetben ha valaki meg szeretné szerezni a hőn áhított lakást, nem áll más út előtte, mint hogy egyre nagyobb összegű lakáshitelt vegyen fel a kellő nagyságú saját megtakarítás hiányában.

A KSH közelmúltban publikált statisztikája is arra utal, hogy az emberek nemcsak hogy nagyobb összegű hitelt vesznek fel lakáscéljukra, de a hitel visszafizetésének futamidejét is egyre inkább elnyújtják. Márpedig ez a két jelenség kéz a kézben jár, hiszen a magasabb hitelösszeget sokan csak úgy engedhetik meg maguknak, ha ezzel párhuzamosan a hitel futamidejét is meghosszabbítják.

Emellett több felől is korlátokba ütközünk, hiszen az érvényes szabályok alapján a hitel törlesztője a havi fizetésünk legfeljebb 50 százaléka lehet (400 ezer forintos jövedelem fölött 60 százalék). Ugyanakkor a banki gyakorlat ennél jóval szigorúbban fest, mivel a legtöbbször nem engedik, hogy a havi teher a jövedelem 30-35 százaléka fölé menjen.

Emiatt van, hogy úgy kaphatjuk meg a lakásprojekthez szükséges összeget, ha a futamidőt nyújtjuk el, mert ebben az esetben még lejjebb faraghatunk havi költségből. Mert az az összefüggés, hogy egy adott hitelösszegnél minél hosszabb a futamidő, annál alacsonyabb lesz a havi törlesztőrészlet.

Viszont azt figyelembe kell venni, hogy havi törlesztőnkön belül ilyenkor nagyobb lesz a kamat aránya, ami miatt viszont a teljes visszafizetés lényegesen magasabb lesz. Tehát nem érdemes a lehető legnagyobb futamidő mellett letenni a voksunk, mert összességében jóval többet fizethetünk vissza a hitel után.

Példájukban egy 10 milliós hitelt néztek meg, amihez 3,5 százalékos thm-et feltételeztek.

Ha ezt a hitelt 15 éves futamidővel vesszük fel, akkor 71,5 ezer forintos lesz a havi törlesztőnk és a kamatok miatt összességében 12,8 millió forintot fizetünk vissza.

Ha viszont 30 évre vesszük fel a hitelt, úgy csak 45 ezer forintra rúg majd a havi kiadásunk. Cserébe összességében 16,17 millió forint lesz a visszafizetendőnk. 3,37 millió forinttal több, mint az első esetben.

Ezért írják, hogy korántsem érdemes a lehető leghosszabb futamidejű lakáshitelre hajtani.

