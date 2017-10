Már tízezer aláírást gyűjtöttek a római gátas népszavazáshoz

Egy nap alatt sikerült elérni a bravúros számot, de még majdnem 14-szer ennyi kéne, hogy kiírják a referendumot.

Dübörög az aláírásgyűjtés az együttes Pataki Márton és a párbeszédes Béres András közös közleménye szerint, már a tízezret is meghaladta azoknak a száma, akik népszavazást szeretnének a Római partra tervezett gát ügyében.

Mindez azért durva, mert a szignógyűjtés csak hétfőn kezdődött el, bár tény, hogy a fenti pártok mellett a DK, az LMP, a kétfarkú kutyák, a Liberálisok, az MSZP, a MOMA és a Momentum is csatlakozott a gyűjtéshez. Civilek is csatlakoztak, így a fapusztítást ellenző Maradjanak a Fák a Rómain és a Szövetség a Római-partért is.

Népszavazás Tarlós mobilgátjáról: már gyűjtik az aláírásokat Harminc nap alatt kell összegyűjteni 138 ezret, hogy a budapestiek dönthessenek az utolsó természetes Duna-partszakasz sorsáról.

Az Együtt és a Párbeszéd aktivistái a közlemény szerint a főváros 15 pontján napi 6 órán át gyűjtik az aláírásokat. Így sikerült az első 24 órában elérni a tízezret. A népszavazás kiírásához azonban 138 ezer érvényes aláírás kell, az még messze van. Tarlós István mindenesetre továbbra sem támogatja a referendumot.

(Kiemelt kép: MTI / Kovács Tamás)