Ilyen csuda jó lehet egy kutyabarát munkahely

A Cafeteria TREND szeptemberi Élmények a munkahelyen konferencián a résztvevő szakértők, munkáltatók részletesen körbejárták a kutyabarát munkahely témáját. Az ötletgyűjtésnek dr. Sziládi-Kovács Hajnalka ügyvéd, a kutyabarat.hu egyik alapítójának előadása adott keretet. Jogi oldalról egyébként nincs külön szabályozás a kutyabarát munkahelyekre. Ahol tehát ezt külön törvény nem tiltja, ott a munkáltatónak lehetősége lesz nyitni ebbe az irányba.

Munkáltatói előnyök

A munkáltatói előnyöket a konferencián Mihály Gabriella az Emarsys Technologies Kft. Communications Managere és Misinszki Ákos az Insomnia Reklámügynökség ügyvezető igazgatója gyűjtötte össze a résztvevők számára.

Mindkét munkahelyen organikus módon, dolgozói igények alapján jelentek meg a kutyák, és ma már átlagosan naponta 5-6-an is vannak a munkahelyen. Az Insomnia Reklámügynökség 2016-ban el is nyerte az Év kutyabarát munkahelye közönségdíját.

A közvetett előnyök közt a kerekasztal-beszélgetés minden résztvevője megjegyezte, hogy a kutyás munkavállaló kevésbé stresszes. Mivel felelős gazdaként a kutya időbeosztására különösen figyelnie kell, ezért a munkaidejét is hatékonyan osztja be. Vizler-Nyirádi Luca szociológus, a kutyabarat.hu felelős szerkesztője szerint ezért nem fenyegeti a munkáltatókat az a veszély, hogy a kutyás munkatársaknál a kutya jelenléte a munka rovására menne.

Ráadásul a kutyák jelenléte megfelelő keretek közt rendkívül pozitívan hat a munkahelyi légkörre. A közvetetlen előnyök közt a munkáltatóknál a vonzó munkaerőpiaci helyzet került először szóba. Mihály Gabriella említette, hogy bizony előfordul, hogy a kutyás munkatárs hozza az új munkavállalókat, pályázókat az ismeretségi köréből. A kutyások körében nem forintosítható előnyöket megerősítette Misinszki Ákos is.

Az első lépések

Munkáltatói oldalról célszerű a bevezetés előtt megvizsgálni azt, a munkavállalói igényeket, ellenérzéseket. Amennyiben van igény egy ilyen fejlesztésre érdemes fokozatosan haladni. A munkáltató meghatározhatja, hogy mely napokon, milyen időszakban érkezhetnek kutyák a munkahelyre. Lehet erre egy kijelölt tér, vagy speciális munkahelyek, munkaállomások, ahol a kutyások dolgozhatnak, ha kutyával érkeznek – foglalja össze az ötleteket Fata László juttatási szakértő.

Akár próbanapot is engedélyezhet a cég, hogy lássa a hatásokat, problémákat. Horváth-Tóth Boglárka Klicker Consulting alapítója, vezető trénere szerint a kutyák számára is hasznos lehet ez a próba időszak, hiszen a gazdi sem tudhatja előre, hogy miként viselkedik a kutyája a munkahelyi környezetben. Szociális oldalról a kutyás és kutya nélküli munkatársak bevonásával ki kell alakítani egy olyan belső szabályrendszert, amelyet be kell tartani a munkahelyen.

Vizler-Nyirádi Luca szociológus, a kutyabarát.hu felelős szerkesztője szerint a munkáltatói szabályok megalkotásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy nem mindenki szereti a kutyákat, vagy viseli el a közelségüket, sőt sokan félnek is tőlük. Így a gazdáktól az is elvárható, hogy a közös terekben pórázon közlekedjenek a kutyájukkal, mindenképpen fegyelmezzék, ha nem megfelelően viselkedne.

Elvárások a gazdákkal szemben

A kutyabarát munkahelyek sikerének egyik kulcsa a felelős, kutyáját jól ismerő gazda. Emellett – ahogy dr. Sziládi-Kovács Hajnalka ügyvéd megjegyezte – a gazda polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel is tartozik a kutyája által okozott károkért.

Fontos szabály, hogy kerüljük a munkavállalókat, ügyfeleket zavaró viselkedést.

Fontos, hogy a kutya rendelkezzen a szükséges oltásokkal, és az ezt igazoló oltási könyvet a gazda tartsa is magánál.

A környezeten kívül a kutyás munkavállaló felelősséggel tartozik a kutyájáért is.A kutya megfelelő elhelyezéséhez célszerű a munkahelyen kialakítani számára egy nyugodt, védett, fal melletti helyet, melyet saját pokrócával, játékával tehetünk otthonosabbá, megmutatva a kutyának is, hogy ez a helye. A gazdáknak érdemes előre felderíteni a kutyák lemozgatására alkalmas helyet és az oda vezető utat. Sokat segíti a kutyák lemozgatását a speciálisan erre kialakított helyek.

Nagyobb létszámú kutyát fogadó munkáltató esetén kifizetődő lehet kültéri vagy akár beltéri kutyajátszótér kialakítása, hiszen így hamarabb, fáradtabb kutyával térnek vissza a munkatársak munkába – említette a követendő példát a Vizler-Nyirádi Luca.

Elvárások a kutyákkal szemben

A kutyabarát munkahelyre érkező kutya legyen nyugodt jól szocializált, szobatiszta. Azonban nem minden kutya alkalmas arra, hogy a munkahelyen töltse a napjait. Ha a munkáltató esetleg bizonytalan abban, hogy a munkatársai kutyái alkalmasak-e az előttük álló változásra, akkor kutyák képzésével foglalkozó szakemberekhez fordulhatnak – említi Boronyák Szandra a Klicker Consulting szakmai vezetője.

Elvárások az infrastruktúrával szemben

A kutyák számára ideális a nyugodtabb, például fal melletti hely, mely közel esik a gazda tartózkodási helyéhez. Az egy térben elhelyezkedő kutyák száma is fontos kérdés lehet a tervezéskor, így a kisebb létszámú irodai munkahelyek kedvezőbbek lehetnek.

A kutyák elhelyezésével kapcsolódóan szükséges lehet megfelelő méretű fekvőhelyre, esetleg szobakennelre vagy más elkülönített részre.

Mihály Gabriella a gyakorlati tapasztalatok alapján külön felhívta az Élmények a munkahelyen konferencia résztvevőinek figyelmét, hogy az üvegajtók, üvegfalak sok esetben nem érzékelhetők a szabadon mozgó kutyák számára. Így célszerű a hirtelen, kontroll nélküli találkozásokat elkerülni, vagy a kutyás területen lévő üvegajtókat, felületeket láthatóvá tenni.

Természetesen a kutyák jelenléte eddig szokatlan szennyeződéseket (szőr, nyál) is eredményezhet, amire mind a takarítás, mind a berendezés oldaláról érdemes előkészülni.