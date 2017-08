Módosították Orbán Ráhel ügyvédjének 5+5 milliárdos közbeszerzési szerződéseit

Idén januártól hatályon kívül helyezték az alvállalkozók közvetlen kifizetésére vonatkozó előírásokat, ezért számos megkötött közbeszerzési szerződést módosítani kellett – olvasható ki az Európai Közbeszerzési Értesítő mai hirdetményéből, amely egy korábban megkötött, 5 milliárd forint összegű szerződést módosított.

A módosításra azért volt szükség, mert megváltozott a közbeszerzési törvény, és a megkötött szerződésekből ki kellett venni az alvállalkozók közvetlen kifizetésére vonatkozó régi szabályokat. (Vagyis januártól visszahozták a 2015. előtti szabályozást, hogy az állam a fővállalkozónak fizet, kivéve az építési beruházásokat, ahol ettől eltérhet).

A változás az SBGK Ügyvédi Iroda megkötött szerződéseit is érinti. Ők két konzorcium tagjaként, két külön tender keretében, 4,8+5 milliárd forintért végezhetnek jogi tanácsadást a Miniszterelnökségnek, 4 plusz 4 évre. Ha tehát az iroda vagy konzorciumi partnere, alvállalkozót kíván igénybe venni az évente több tízezer oldal ellenőrzési dokumentum elkészítéséhez, akkor a Miniszterelnökség – a törvénymódosítás miatt – már nem fizetheti ki közvetlenül az alvállalkozójukat.

Egy politikus ügyvéd

Az SBGK egyik ügyvédje, Bajkai István Fidesz-alapító, erzsébetvárosi alpolgármester. Tavaly áprilisban ő látta el az irodán keresztül Orbán Ráhel jogi képviseletét is.

Az egyik közbeszerzést a Miniszterelnökség még 2015 októberben írta ki. Ez az az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadásra vonatkozik. A nyertes a KFF-2016 Konzorcium lett, melynek tagjai az Ész-Ker Kft., a Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda, és az SBGK Ügyvédi Iroda. Az eljárás eredménye szerint nettó 4,8 milliárd forintért adhatnak jogi tanácsot 4 évig, amit uniós pénzből (KÖFOP-3.2.7) finanszíroz a Miniszterelnökség.

A másik közbeszerzést tavaly októberben írták ki, és a költségvetésből finanszírozott közbeszerzések körüli jogi tanácsadásra vonatkozik. Ennek nyertese idén januárban a KÖF 2017-2020 Konzorcium lett, amelynek tagjai az Ész-Ker Kft., és az SBGK Ügyvédi Iroda. Nettó 5 milliárd forintért kötöttek szerződést 4 évre, amit a magyar költségvetésből finanszíroz a Miniszterelnökség.

Egy univerzális jóbarát

Mint arról beszámoltunk, a két konzorcium három vállalkozása rendszeres nyertese az állami és önkormányzati közbeszerzéseknek. Az Ész-Ker Kft. vezetője Kárpáti Péter György, akinek a cégei korábban Hódmezővásárhelyen nyertek számos önkormányzati megbízást. Tavaly áprilisban 240 milliós tanácsadói munkát nyertek az állami Mavir leánycégétől, egy másik cége tavaly nyert rendezvényszervezői megbízást 18 millióért a Miniszterelnökségtől. A Ceu Consulting nevű cége (aminek semmi köze a CEU-hoz) pedig a Rubik-kockáról írt tanulmányt az MNV-nek 20 millió forintért. Kárpáti üzemelteti Orbán Ráhel kedvelt éttermét, az Erzsébet téri Terminált is.

Lázár polgármestersége alatt Hódmezővásárhelyen, most a Miniszterelnökségen tarolt a tanácsadó cég 60 millió forintért adnak jogi tanácsokat és szereznek be közbeszerzési szolgáltatásokat. A horizonton Lázár János és egy Tiborcz-közeli üzletember.

A harmadik szereplő a Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda, amelyről az Átlátszó írta meg, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 5 milliárdos tenderének egyik befutója lett, illetve a Miniszterelnökséggel is szerződtek tavaly áprilisban nettó 400 millió forintos keretösszegű közbeszerzési tanácsadásra. Érdekesség, hogy az egyik, fenti közbeszerzésre önállóan is pályáztak, így versenytársai lettek annak a konzorciumnak, amelynek korábban ők is tagjai voltak, de végül nem ők nyertek. Azért jut is, marad is: a három cég együtt 2,4 milliárdos közbeszerzést vitt el a Miniszterelnökségen, hogy a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében adjanak közbeszerzési tanácsokat.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd