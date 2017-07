Megszólalt a BKK által feljelentett etikus hekker

Egy férfi elérte, hogy 50 forintért vegyen bérletet, amivel sosem utazott, ellenben egyből szólt a BKK-nak, hogy nem jó az app. Feljelentették.

Rendkívül felháborodott sajtótájékoztatót tartott kedden a BKK, amin elővették mindazokat, akik rávilágítottak az új e-jegyes applikáció biztonsági réseire (inkább szakadékaira). Tették mindezt ahelyett, hogy elmondták volna, miért engedték ki ilyen necces formában az alkalmazást.

A sajtó figyelmét felkeltette annak az illetőnek az esete, aki a bérlet árát tudta manipulálni az appban, és sikerült 50 forintért megvennie. Őt a BKK fel is jelentette, most pedig az RTL Klub Híradója találta meg egy interjúra. A névtelenséget kérő férfi hobbiszinten foglalkozik weboldalak készítésével, hátterével.

Ezért jó szándékkal kipórbáltam, hogy működik-e ez a sebezhetőség. És miután azt tapasztaltam, hogy igen, két perccel utána jeleztem a BKK-nak a hibát, amire arra sem kaptam választ.

A BKK-nak írt levelét el is küldte az RTL-nak, ebben olvasható, hogy nem használta az 50 forintért vett bérletet, csak a cég tudomására akarta hozni a biztonsági rést. Kiderült az interjúból, hogy a férfi 300 kilométerre lakik Buidapesttől, így nem is tudta volna használni a bérletet, bár nem is akarta. Hozzátette, az ő célja csak az volt, hogy javítsanak a szolgáltatáson, és nehogy valaki féláron kezdjen bérletet árulni, kihasználva a rést.