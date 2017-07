Vége a Soros-plakátoknak, jöhetnek a fehérek

Hatályba lépett a plakáttörvény, ami tiltja a pártoknak a plakátolást a kampányidőszakon kívül.

Mától véget ér a Soros-kampány is, a forgalmasabb területekről eltűnnek az üzletembert ostorozó, sokak szerint az antiszemitizmust gerjesztő hirdetések. A kormány szerint eredetileg is csak eddig terveztek velük, de a Soros-plakátok eltűnésének köze lehet Benjamin Netanjahu látogatásához is, de az ellenzék jogi aggályokat is megfogalmazott.

A Magyar Nemzet szerint a piaci szereplőknek továbbra sem egyértelmű, pontosan hogyan kell betartani a jogszabályt. Az biztos, hogy azok a költségvetési szervek, illetve büdzséjüket többségében állami pénzből biztosító szervezetek, amelyek kampányba kezdenének, már csak a tavalyi listaárak alapján tehetik.

Azt nem tudni, milyen büntetés vár a szabályszegőkre, mi a teendő a már júniusban elkezdett kampányoknál. A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) értelmezése szerint hiába kötöttek szerződést egy plakát kihelyezésére július elseje előtt, ha ez nem listaáron történt, akkor le kell majd takarni, vagy „fehérezni” kell őket.

Ha mégis kinn marad néhány plakát, a hatóság két napon belül eltávolíttathatja a reklámozó és az értékesítő költségén. Bírságolásra július 31-től lehet számítani, de csak az előírások ismételt vagy többszöri megsértésekor. Ilyenkor a hatóság plakátonként 150 ezer forint bírságot szabhat ki a hirdetőcégre és a reklámozóra, kivéve, ha megállapítható, semmi közük a plakát kihelyezéséhez.

Korábban szintén a Magyar Nemzet írt arról, hogy csak átmenetileg tűnnek el az utcákról a kormány plakátjai, hamarosan újabb negatív kampányt indít.

