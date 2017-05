Kifulladt a tüntetéshullám, már mindenki a választásokra gyúr

Látványosan hazament mindenki a pesti flaszterről, de egy újabb bicskanyitogató kormányzati intézkedés, és megint nagy tüntetések kezdődhetnek.

Régen volt annyi kormányellenes tüntetés Budapesten, mint az utóbbi hónapban, de a dolog mintha elült volna. Megkérdezte ezért az Index a szervezőket, mi merre hány méter.

A Nem maradunk csendben csoporttól Lukács Áron azt mondta, rég volt olyan ügy, ami a CEU-hoz hasonló elemi dühöt váltott ki az emberekből. Mindenesetre nem akartak új ügyeket kreálni, az a pártok dolga. Ahogy Lukács fogalmazott:

Megmutattuk, hogy buli lehet a tüntetés, hogy nem feltétlen kizárólag abból áll egy demonstráció, hogy professzorokat hallgatunk, és ez a fontos.

Lehotai Orsolya az Oktatási Szabadságot csoport nevében azt mondta, fontos eredmény volt, hogy a fiatalok és a konzervatívok is kiálltak a CEU mellett. Mindenesetre akár csak a kötelezettségszegési eljárás miatt is, de a Közép-európai Egyetem ügye pörög tovább, sőt a civiltörvényt is be akarják emelni, de más témát egyelőre nem.

A tervük inkább az, hogy vidékre is jobban kiterjesztenék a mozgalmat, mert ez az egész ország ügye.

A következő demonstrációt május 21-re szervezik Együtt vagyunk erősek! címmel. Mindenesetre a tüntetések nincsenek összehangolva, az oroszok elleni tiltakozás szervezőit nem is ismerik. Nemes céljuk még az, hogy rávegyék az embereket, hogy tájékozódjanak a közéleti kérdésekben és 70-80 százaléknyian menjenek el jövőre szavazni. Hogy kire, az az ő dolguk.

A Momentum Mozgalom is nyilatkozott a lapnak, azt mondták, nem akartak rátelepedni a nem általu szervezett civil tüntetésekre. Előfordulhat, hogy ők is utcára vonulnak még a jövőben, de konkrét terv nincs erre. Szerintük fontos, hogy “új törésvonal van”, sok ember nem akar a Moszkva-párti vonalhoz tartozni.