Fontos dátum: elveszíthetik előfizetésüket a figyelmetlen feltöltőkártyások

A távközlési cégek üzleteiben még nem alakult ki sorban állás a feltöltőkártyás ügyfelek adatainak egyeztetése miatt. A cégek szerint június végén jelentkeznek majd sokan adategyeztetésre - írja a Világgazdaság hétfői számában.

Az egyeztetésre azért van szükség, mert január 1-jén módosult az előrefizetős SIM-kártyás mobiltelefon-előfizetésekre vonatkozó szabály. A szolgáltatók kötelesek ellenőrizni az új előfizetők személyazonosságát, valamint a már meglévő felöltőkártyás ügyfelek adatait is egyeztetniük kell. Ez több tízezer embert és több millió kártyát érinthet.

Az egyeztetést elmulasztók esetében a szolgáltatók július 1-jével kötelesek megszüntetni a SIM-kártyához tartozó előfizetést.

A Világgazdaság körképe szerint a Vodafone-nál egyelőre személyesen és telefonon, de ígéretük szerint hamarosan online is lehet adatot egyeztetni, a Telenornál egyelőre csak személyesen van erre mód, bár dolgoznak azon, hogy ez telefonon és online is lehetséges legyen, a Magyar Telekomnál pedig online és telefonos egyeztetésre is van lehetőség.