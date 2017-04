Önnek semmi köze ahhoz, hogy Rogán-e a végső haszonhúzó Rogán feltalálótársának bizniszében

Lassan egy éve megy a magyarázkodás és bújócska egy Rogán Antalhoz is köthető furcsa üzleti ügyben, és most is hiába próbálta egy országgyűlési képviselő faggatni a belügyminisztert, Pintér Sándor semmit sem kötött a nyilvánosság, azaz a magyar állampolgárok orrára.

A Hunguard Kft. felemelkedésének furcsa körülményeit az azóta megszüntetett Népszabadság tárta a nyilvánosság elé. (A lapot a Mészáros Lőrinchez került Mediaworks zárta be.) A lényeg, hogy ez a cég voltaképpen monopóliumot szerzett az államtól: egy kormányrendelet előírta, hogy pénzügyi cégeknek (bankoknak, befektetési vállalkozásoknak) auditálniuk kell a saját informatikai rendszerüket, és így kellett tenniük közműszolgáltatóknak és távközlési cégeknek is. Mit ad isten, a kialakított feltételek szerint azonban az auditot lényegében egyetlen magáncég végezhette, a Hunguard, amely Rogán Antal feltalálótársához, Csík Balázsékhoz kötődik – emlékeztet az Index. A cég meglehetősen jól keresett ezzel a biznisszel az elmúlt években. De van más is: a cégnek egy máltali vállalkozás a tulajdonosa, annak meg egy ciprusi, annak egy másik ciprusi, meg annak is egy ciprusi – vagyis a magyar állampolgárok nem tudják, voltaképpen ki is áll a jól fialó bizniszt magáénak mondó Hunguard mögött. Bár azért van egy árulkodó jel is, amelyre a 444.hu hívja fel a figyelmet. A közvetlen tulajdonos máltai cég kapcsolattartója a Karafiát Ügyvédi Iroda, márpedig ezzel az irodával a Rogán-vezette Belváros gyakran működött együtt.

Tóth Bertalan szocialista képviselő írásbeli kérdés tett fel Pintés Sándor belügyminiszternek abból a célból, hogy ugyan árulja már el a miniszter, ki áll végül is a Hunguard mögött, ki a végső haszonhúzó. Pintér azonban ezt lényegében megtagadta. Pontosabban: jelezte, ezt így, az írásbeli kérdés keretei között nem áll módjában tájékoztatást adni. A tárcavezető annyit írt még, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége nem a nyilvánosság előtt zajlik, és amúgy is az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága egy hónapja zárt ülésen tárgyalta az ügyet, és ott Pintér állítása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal teljes körűen tájékoztatta a bizottság tagjait. Pont.