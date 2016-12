Postai káosz: már a vezérigazgatóságról is beszálltak a csomagküldésbe

A posta már nem is tagadja, hogy vannak gondok

Már a vezérigazgatósági dolgozók is részt vesznek a Magyar Postánál a küldemények feldolgozásban és sokan jelentkeztek önkéntes munkára a megnövekedett forgalom miatt. Az egyik postás érdekképviselet már korábban is figyelmeztetett arra, hogy év vége felé óriási torlódás jöhet, ám a vezetőség nem reagált a megkeresésükre – írta a Napi.hu.

Jelenleg a csomagokat és leveleket gyakorlatilag minden mobilizálható ember hordja a Magyar Posta Zrt.-nél, a feldolgozásban is minden területről részt vesznek a munkatársak. Van olyan, aki még a saját kocsijával is kiszállít pluszdíjazásért – számolt be lapnak a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége (POFÉSZ) elnöke, Ádám István.

A kézbesítést azonban szervezési problémák hátráltatják, az egyéb küldeményekkel szemben prioritást élvező Erzsébet-utalvánnyal az a probléma, hogy nem egyszerre adták oda a kézbesítőknek, hanem össze-vissza, sok postás csak 1-2 nappal ezelőtt kapta meg őket, így pedig még nehezebben tudják kihordani ezeket határidőre az amúgy is túlterhelt dolgozók. A nagyobb városokban ugyan már többnyire kivitték az utalványokat, ám sok vidéki körzetben gondok vannak – fogalmazott.

Ádám szerint a szakmai vezetés nem készült fel a mostani helyzetre, hiába szóltak nekik előre, hogy a küldemények nagyon feltorlódhatnak az év végére.

Az utalvány jól jött, a bérekről még tárgyalnak

A cég dolgozóinak adott 65 ezer forintos utalvány ugyanakkor jót tett, a szakszervezeti vezető szerint jobb lett a hangulat karácsony előtt.

A postán az elvándorlás miatt óriási a munkaerőhiány. A jövő évi bérekről még tárgyalnak – gond a minimálbér- és bérminimum-emelés miatt, hogy összetorlódnak a bérek. a dolgozók egy része beérné 10-15 százalékos emeléssel is, de van aki azt mondja, ha 30 százalékot nem kap, inkább elmegy árufeltöltőnek. Ehhez képest a cég 3 százalékot kínált a tárgyalások elején.

A postai kézbesítők havi bruttó 150 ezer forint körül keresnek a Bérbarométer adatai szerint, a cég vezetői viszont még vezetői viszonylatban sem panaszkodhatnak. A legjobban fizetett Illés Zoltán vezérigazgató havi 5 milliós bére mellett még 650 ezer forintos tiszteletdíjat is hazavisz igazgatósági elnöki posztja után, emellett 20 százalékos prémiumra jogosult a vezetők keresetét összefoglaló idei táblázat szerint – hívta fel a figyelmet korábban az Index.hu.

Update: a posta reakciója a Napi.hu cikkére

A posta szerint a Napi.hu tévesen állította, hogy a karácsony előtti időszakban „az átlaghoz képest 5-6-szoros a csomagforgalom”. Ezzel szemben a valóság az, amit a Magyar Posta az elmúlt időszakban számtalanszor közölt a sajtó képviselőivel, hogy a karácsonyi időszakban a napi küldeményvolumen rendszeresen megduplázódik. A csúcsidőszakot jelentő november közepétől december közepéig tartó időszakban például 30 százalékkal több csomagot kezelt a Magyar Posta, mint tavaly ugyanebben az időintervallumban.

Az Erzsébet-utalványokat tartalmazó küldemények kézbesítése kapcsán azt írták, hogy 2016. december 24-ig ezen küldemények több, mint 90 százalékát kézbesíti a Magyar Posta. A kézbesítés ütemezetten, rendben, a vállalt határidők betartása mellett zajlik. Semmiféle fennakadás nincs és nem is volt ezen küldemények feldolgozásában, kézbesítésében a Magyar Postánál.

Annak érdekében, hogy a Magyar Posta teljesíteni tudja vállalásait, valóban voltak olyan munkavállalók, akik önkéntes alapon besegítettek a küldemény-feldolgozásba, kézbesítésbe. Ez kizárólag önkéntes alapú volt, az érintet kollégák ezért pluszjuttatásban nem részesültek. Az elmúlt években ehhez hasonló akciók év végén többször előfordultak – tájékoztattak.

Továbbá kategorikusan cáfolták, hogy a Magyar Posta munkavállalói és vezetősége nem voltak felkészülve az év végi forgalomfelfutásra. A menedzsment és a munkavállalók az elmúlt két hónapban mindent megtettek annak érdekében, hogy az év végi küldeményforgalom kezelése rendben menjen – szögezték le.