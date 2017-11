Kevesebb alkohol, nagyobb élvezet – A sörök útján Olly Smith-szel

Ha mondanunk kellene sörnagyhatalmakat, a felsorolást valószínűleg Nagy-Britanniával kezdenénk, majd folytatnánk Belgiummal, Németországgal, Hollandiával, megemlítenénk Csehországot, és így tovább. A listánkról talán még le is felejtenénk az Egyesült Államokat, miközben Észak-Amerikában elképesztő kultúrája van a sörnek, ami most virágzását éli.

Olly Smith író, tévés-rádiós műsorvezető és borszakértő a Sörök útján 2. évadában ismét útra kel, hogy végigigya az Egyesült Államokat, és bemutassa a kézműves sörök népszérűsödését Amerika-szerte.

A Travel Chanel több országból hívott meg újságírókat Londonba, az eseményen egy sörtúrát lehetett végigcsinálni Olly Smith-szel. A szerencsések között volt a 24.hu is, vagyis én. Smith úgy vezetett minket végig ezen a londoni sörtúrán, mintha régi haverok lennénk, közvetlen volt, láthatóan jól szórakozott, az a fajta pali, akire nem lehet nem odafigyelni. Showman, de valószínűleg ezt nem csak én vettem észre, nyilván ezért szerepel a tévében.

Borzalmasan hülyén hangozna, ha elkezdenék panaszkodni, milyen nehéz is 12-15 sört végigkóstolni, de tényként azért rögzítsük:

kemény volt a tempó Londonban.

Főleg az elején, amikor korsókból kezdtük a sörkóstolást. Aztán kisebb poharakra váltottunk, így csúszott le egymás után a különböző sörfőzdék IPA-ja, APA-ja, világos sörei, kávés sörei és így tovább. Ha az ember 15 félét kóstol, nem csoda, ha nem minden részletre emlékszik. Nem azért, mert ittas – folyamatosan ittunk vizet a sörözések között, így a részegségnek még a határát sem súroltuk –, inkább csak azért, mert összefolynak az ízek és az élmények. Arra viszont kifejezetten emlékszem, amikor egy vörösboros hordóban tárolt sört ittunk, az valami lehetetlenül finom volt.

Olly Smith-ről

Többszörös díjnyertes borszakértő, televíziós személyiség, író, újságíró. A Debrett 500 listára – amely Nagy-Britannia legbefolyásosabb embereit nevezi meg – 2015-ben ő is felkerült, tehát a szigetország egyik legmeghatározóbb személyiségeként tartják számon. Ugyanebben az évben az Étel nagyszerű (Food is Great) kampányban kinevezték az Egyesült Királyság italnagykövetének. 2015 novemberében Pekingben és Sanghajban népszerűsítette a brit ételeket és italokat. Olly Smith számos alkalommal a vendég-házigazdája a Good Moring Sunday-nek a BBC Radio 2-n, emellett saját műsora is van ezen az adón, a Good Food Friday. Rendszeres borszakértője a BBC1 televízió Saturday Kitchen műsorának. A Travel Channel számára forgatta az Olly Smith: A sörök útján második évadát. Borozós-utazós sorozata, a Jeni és Olly borkalandjai a nyugati parton már Magyarországon is látható volt a Food Network és a Travel Channel tévécsatornákon.