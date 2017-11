Mellbevágó történetet osztott meg erről a fotóról egy brit író

Egy teljesen hétköznapi, nem túl jól sikerült fotót osztott meg vasárnap a Twitteren Craig Stone, brit író. A kép pont olyan, amilyet százával lát a közösségi portálokon mindenki, akinek kisgyermekes ismerősei vannak. A történet azonban, amit Stone a kissé elmosódott fotó mellé írt, mellbevágó.

„Látod azt a padot? Nyolc évvel ezelőtt ott ültem, és azon gondolkodtam, hogy a vízbe vetem magam a Blackfriars hídról. Ma egy fotót készítettem itt a kisfiamról. A holnap talán ugyanilyen lesz, de az is lehet, hogy sokkal derűsebb. Az is lehet, hogy valami elképzelhetetlenül csodálatos dolgot hoz majd. Tarts ki. A szeretet úton van.”

See that bench. 8yrs ago I sat on it thinking about throwing myself off Blackfriars Bridge. Today, I took this pic of my son. Tomorrow might be the same. But it might also be brighter. It might even bring unimaginable brilliance. Hang in there. Love is always coming. #depression pic.twitter.com/91mYk9hvEo

— Craig Stone (@craigstone_) 2017. november 19.