Tenni azokért, akik tenni akarnak (X)

„Korszakalkotók” néven indítja el új programját az UniCredit Bank 2017. október 11-én. A kiváló teljesítményt a középpontba állító program arra hívja fel a bank ügyfeleit és a széles nagyközönséget is, hogy független online felületén támogassák az élet különböző területein kitűnő, tehetséges magyarokat. A támogatói küldetést és a kiválóságot „nagykövetek” képviselik – olyan ismert magyar személyiségek, akik már kiválót alkottak szakterületükön.

A Korszakalkotók program az UniCredit prémiumbanki üzleti koncepciójához kapcsolódik, amelyben a bank folyamatosan a kiválóságra törekszik lakossági, privátbanki, kisvállalkozói és nagyvállalati ügyfelei kiszolgálásában – éppen úgy, ahogy a tehetséges és elkötelezett emberek tesznek meg mindent az egyre jobb teljesítményért a saját területükön.

A program üzenetét független „nagykövetekkel” együttműködve közvetíti az UniCredit. Ők olyan ismert emberek, akiknek mind a munkáját, mind a személyiségét a kiválóság jellemzi. A programhoz készített rövidfilmek Somorjai Enikő balett-táncost, a prémiumkategóriás órákat készítő Becsei Áront és az „On the Spot” című dokumentumfilm-sorozat alkotóit, Cseke Esztert and S. Takács Andrást mutatják be. Ez utóbbi kisfilm különlegessége, hogy a narrátora Eszter és András tanára és mestere, Vitray Tamás.

A Korszakalkotók üzenetét azonban nemcsak a nagykövetek közvetítik az ügyfelek és a nyilvánosság számára, hanem azok a „Tehetségek” is, akikre szavazni lehet. A saját területükön már kiemelkedőt nyújtott, de széles körben még nem ismert Tehetségeket egy húsz fős, független szakemberekből álló bizottság jelölte. Majd a mintegy 100 jelöltből egy ugyancsak független zsűri 3-3 főt választott ki nyilvános szavazásra a „Vizuális művészetek”, a „Zene” és az „Ízvilág” kategóriákban. A zsűrit a három nagykövet és az egyes kategóriák egy-egy elismert szakembere alkotta: Topor Tünde, az ART Magazin főszerkesztője, Lévai Balázs rendező, zenei producer és Csapody Balázs, a díjnyertes Kistücsök Étterem tulajdonosa.

A tehetségekre bárki szavazhat a korszakalkotok.unicreditbank.hu oldalon, mégpedig a program három kategóriájában egy-egy jelöltre, arra, aki a legtöbbet teszi a kiváló teljesítményért. Az UniCredit Bank ügyfelei kedvenceiket a microsite-on leadott szavazatuk mellett bankkártyás vásárlás tranzakcióikkal is támogathatják, amelyek során pontokat gyűjtenek számukra.

A kategóriák győzteseit, akikről kizárólag a közönségszavazatok döntenek, 3-3 millió forintos díjjal, összesen 9 millió forinttal ismeri el az UniCredit. A program során sok meglepetés is várja a bank ügyfeleit, akik ízelítőt kaphatnak a tehetségek termékeiből, zenéjéből és művészetéből.