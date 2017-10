Rákos betegnek énekel az ápolónő – a videót milliók nézik

Margaret a kedvenc dalát hallgathatta meg az angyalokról és a mennyországról.

Néhány nap alatt 3,4 milliós nézettséget ért el az az alább látható videó, amelyet egy Nashville-i kórházban vettek fel.

A Vanderbilt University Medical Centerben fekvő Margaret Smith egy éve küzdött a májrákkal, operációra nem volt lehetőség.

A felvételen egy Olivia Nuefelder nevű ápolónő ül a 63 éves beteg mellett, és Margaret egyik kedvenc dalát énekli, hogy a fájdalomcsillapítók hatásának enyhülése után is elviselje a fájdalmakat. Dani and Lizzy Dancing in the Sky című száma azért is különleges, mert arról szól, hogy a nemrég elhunyt hozzátartozó / barát mennyire hiányzik, de biztos, hogy jól érzi magát, és az angyalokkal énekel a Mennyországban.

Margaret az angyalának hívta az ápolónőt.

A Facebook-bejegyzésben Margaret lánya, Megan azt írja:

Nem írható le szavakkal az a szeretet és nagyrabecsülés, amit Olivia nővér iránt érzünk, akit anyu az angyalának hívott.”

Margaret Smith szerdán hunyt el.