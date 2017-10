A pofavágás a legrosszabb reakció, ha túl gyorsan megy el a férfi

Annyira sietünk mindennel a hétköznapokban, hogy az ágyban sem lassítunk le: az átlagos férfi 3-5 percig szexel maximum, ezzel szemben a nőknél ez nagyjából ötször ennyi. Ez az időtartam mindkét fél számára frusztráló, és számos kínos beszélgetést von magával.

A férfiak leggyakoribb szexuális funkciózavara a korai magömlés, egy rossz beidegződés, ami gátolja a felszabadult szexuális életet. Senki nem tudja pontosan, hányan szenvednek emiatt, és azt sem, hogy milyen mértékű a probléma. Van, aki már akkor elélvez, ha a lányt bugyiban meglátja, és van, aki a behatolás után szinte azonnal elmegy. A test és a lélek együtt hozza össze a korai magömlést, így egyáltalán nem mindegy, hogy a partnerek hogyan kezelik a helyzetet. Türelem, segítőkészség, önzetlenség, kedvesség és humor mindenképpen kellenek a gyorstüzelő pasikhoz.

Akarva akaratlan kialakult mára mindkét nemben az orgazmus hajhászása, mintha annak száma, nagysága, minősége befolyásolná bárki nemiségét, meghatározná személyiségét.

Nem kell orgazmust megélni, hogy élvezzük a szexet. Ez a legfontosabb, amit mindenkinek tudnia kell. Éppen ezért sincs olyan, hogy jó orgazmus.

Nincs olyan, hogy hogyan kellene jól elélvezni, ezt senki nem várhatja el senkitől, akkor sem, ha a filmek és lányregények hosszas sorokban taglalják, mit kellene érezni, gondolni, átélni. A nők és a férfiak is különbözőképpen élik meg az orgazmust, már ha megélik egyáltalán – sok nő nem jut el a tetőpontra, de attól még képes élvezni a szerelmeskedést. A nők hajlamosak azt hinni, hogy a pasiknál ez csak úgy jön, megtörténik és mindig csak ezt akarják. Ezt a szexuálterapeuták biztosan meg tudják cáfolni, ők sok férfi orgazmusproblémáival találkoznak nap mint nap. Arról nem is beszélve, hogy a férfiak is érző lények, akik a szexet testileg és lelkileg egyaránt megélik, akárcsak a nők.

Ezekből a tényekből kiindulva, abban a szituációban, amikor mindketten kellően erotikus és szenvedélyes hangulatban vannak, és a pasi nagyon gyorsan elmegy, érthető, ha csalódásként élik meg a helyzetet. Ha ez rendszeres, akkor könnyen kialakulhat, hogy előre félnek attól, mi fog történni, hogy megint újra ez lesz, és ismét csalódni fognak a szexben. Ezt elkerülendő, érdemes egy kicsit rákészülni a kínos pillanatokra.

A legrosszabb, ha pofákat vágva sóhajtozik a csalódott partner, még annál is rosszabb, ha beszól és megjegyzést tesz.

A férfi számára ez a helyzet sokkal kellemetlenebb, elvégre is szeretett volna gyönyört adni a nőnek. A kellemetlenségen a humor sokat segít, az ágyban a játékosságnak igenis helye van. Másrészt mielőtt még olyan helyzet adódna, amitől előre félnek, érdemes szexpózt váltani, másik kézzel hozzányúlni, lassabban vagy gyorsabban csinálni azt, ami történik. Az ok egyszerű: minél inkább megszokja a pénisz az ingert és a mozdulatokat, annál biztosabb, hogy újra és újra megismétlődik a korábbi élvezés.

A férfi adjon több és pontosabb visszajelzést, mi esik jól neki, mutassa meg, hogyan maszturbál, mihez szoktatta a testét. Ettől némileg eltérően, de hasonló stimulálással érdemes a partnernek hozzányúlni. Ha tehát a fiú kamaszkora óta gyorsan és erősen nyúlt magához, közben pornót nézve, akkor közös szóbeli szexuális fantáziálással, lassabban és kevésbé erősen jó a stimulálás. A megoldás a korai magömlésre egy új beidegződés, új reflex kialakítása, ami a magömlés késleltetésének kigyakorlásával együtt működhet. Ehhez azonban a szexet félre kell tenni egy kis időre, és kézzel, szájjal majd a behatolással, szexpózok váltakozásával hozzá lehet szoktatni a testet az új ingerhez. Így lehet teljesen megszabadulni a korai magömléstől.

Kellő gyakorlással el lehet érni, hogy a pénisz hozzászokjon ahhoz, hogy akár 10-15 percig is bírja, de előbb mindenképpen önállóan gyakoroljon a férfi.

A behatolást teljesen félre kell tenni egy időre, a maszturbálás újratanulása segíthet. Később, partnerhelyzetben a nő is kigyakorolhatja az úgynevezett elszorításos technikát, aminek lényege, hogy a makk alatt két-három ujjal pár másodpercre erősen meg kell szorítani a péniszt. A behatolással gyakorlás csak akkor kezdődhet, ha kézzel már tovább bírja a férfi pár percnél. A behatolás mikéntje is fontos: lassan, a pénisz szakaszos bevezetésével kezdődjön, lovagló pózban.

Szexuálterapeuta szerzőnk további írásait ide kattintva olvashatja.