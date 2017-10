J. K. Rowling helyretette Gorka Sebestyént

Egymás után derülnek ki a történetek, amik bizonyítják, hogy Harvey Weinstein hosszú évek óta szexuálisan zaklatott hollywoodi színésznőket. Gorka Sebestyén volt fehér házi tanácsadó ezek után jó ötletnek találta, ha kiírja Twitterre, hogy

THINK:

If Weinstein had obeyed @VP Pence's rules for meeting with the opposite sex, none of those poor women would ever have been abused. pic.twitter.com/Kgl9FF7nam

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 11, 2017