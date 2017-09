Félresikerült szemtetkó miatt veszítheti el látását egy kanadai modell

A 24 éves nő a szemgolyóját akarta színessé tenni. Aztán lilás folyadék kezdett el ömleni belőle.

„Hatalmas tévedés.” Már így jellemzi döntését egy 24 éves kanadai modell, aki még nyár végén csináltatott magának egy „szemtetoválást, és most emitt attól tarthat, hogy egyik szemére megvakul – írta a The Sun. A nő a brit bulvárlapnak elmondta: azért vállalkozott a beavatkozásra, hogy „otthonosabban érezzem magam a testemben”. A végeredmény azonban minden lett, csak nem otthonos.

Az Ottawában élő Catt Gallinger a Facebook-oldalán kezdett el megosztani fényképeket félresikerült szemgolyó-tetoválásáról. Van, amelyiken azt látni, hogy lila folyadék szivárog a szeméből, másokon már lilás anyag teríti be vastagon a szemgolyóját.

Gallinger már az első gyanús tünetek megjelenése után kórházba ment, ahol először antibiotikumos szemcseppet írtak fel neki. Attól azonban szeme teljesen bedagadt. Ezután már szteroidos cseppeket kapott, de az sem segített.

A nő elmondása szerint szeme nem csak rondán fest, hanem fájdalmai is vannak, valamint látása is elhomályosult. Az orvosok ráadásul nem sok jóval kecsegtetik. Szerintük látása nem fog javulni, és még az is könnyen előfordulhat, hogy teljesen meg fog vakulni.



Orvosok szerint az ínhártyája felszakadt, mert a beavatkozást végző tetováló művész túl vastag tűt használt, amikor befecskendezte a festéket a nő szemgolyójába. Valamint azért, mert a tűt túl mélyre szúrta és túl sok festéket használt. Emellett felmerült a gyanú, hogy nem voltak megfelelően sterilizálva a beavatkozáshoz használt eszközök, és a festék mellett még egy fertőzést is kapott.