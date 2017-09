Minden rendben van, csak a szexszel vannak gondok

Ha a párkapcsolatban valaki nem meri elmondani a vágyait, megosztani a másikkal a fantáziáját, akkor könnyen vezethet az egész oda, hogy para lesz a szexszel. Van, aki azért nem beszél a vágyairól, mert prűdnek tartja a társát, vagy mert már egyszer beszélt róla, felhozta, de rosszul kommunikálta, rosszkor, a másik pedig kiröhögte. Hogyan lehet helyretenni, ha tényleg minden más működik, csak a szex nem? Mikortól nevezhető csak testvéries kapcsolatnak és mikor érdemes feladni a párkapcsolatot? Szakértőnk válaszol.

Ha valaki szereti a partnerét, együtt élnek jó ideje, ragaszkodnak egymáshoz, csak éppen a szexszel van probléma, akkor nagyon nagy valószínűséggel valahonnan máshonnan fogják pótolni a hiányt, és továbbra is éldegélnek szépen együtt.

Természetesen nem törvényszerű, hogy egyik vagy mindkét fél másvalakinél keresse a testiséget.

Annak, hogy ez így alakult, többféle oka is van: szülés utáni időszak például ilyen, de ha az egyik fél libidóhiánnyal küzd, akkor szintén ez a helyzet válik jellemzővé. Van, hogy egyszerűen csak leszoknak a szexről, van, hogy azért nincs már szex a két ember közt, mert az egyikük nem meri megosztani a szexuális vágyait, fél, hogy a partnere nem lesz vevő rá. Az is lehetséges, hogy az egyik félnek nagyobb a libidója, és izgalmasabbra, többre, talán extrémebb élményekre vágyna.

Nehéz elmondani a szerelmünknek, mit tegyen máshogyan az ágyban, hogyan esne jól az érintése. Sokszor mi magunk sem tudjuk, mire is vágyunk éppen, sőt, sokszor előfordul, hogy evés közben jön meg az étvágy. Pedig a fantázia a vágy mozgatórugója, a szexuális fantáziálgatás a partnerről meg kell, hogy legyen az évek múlásával is. Ez nemcsak a férfiakra, hanem a nőkre is igaz. Az eltérő libidójú pároknál fennállhat annak a veszélye, hogy az egyikük sokkal több szexszel érné be, és már szólt is a partnerének erről. Nem mindegy, hogy hogyan és mikor jelezzük az igényt, nem szerencsés, ha a hétvégi nagybevásárlás közben esik erről szó, és az sem, ha a megint-nem-mosogattál-el veszekedéseket kanyarintjuk ki oda, hogy hát a szex azért igencsak kevéske.

A tiszteletteljes beszélgetések vagy a megértés hiánya és az állandó veszekedések nem a jól működő párkapcsolat jelei – érdemes átgondolni, mennyit tudunk beletenni magunkból ahhoz, hogy harmóniában éljünk önmagunkkal és egymással.

A jó időzítés titka abban rejlik, hogy amikor a partnerünk éppen nincs agyonterhelve, kellemesen érzi magát, akkor figyeljünk még inkább rá, és teremtsünk alkalmat. Lehet, hogy jól esne neki egy közös fürdő, ez máris olyan alkalom, amikor meg lehet beszélni egymás mellett ülve a kádnál. Olyan kérdésekkel érdemes próbálkozni, mint például

Kamaszkorodban volt olyan szexuális fantáziád, amit szerettél volna megélni? Olvastál, láttál valami erotikusat, amit szívesen kipróbálnál? Van olyan helyszín, ahol szerelmeskednél velem?

A közös fantáziálgatás is már jó nyitás afelé, hogy valamerre változzon a szexuális élet. Az ilyen típusú beszélgetések előrelendítik a kapcsolatot, ennek feltétele, hogy egyik fél sem ítélkezik a másikon, azaz ha kiderül, hogy például a férfi sokkal többet szeretné a nőt piros fehérneműben látni az ágyban, akkor a nő, aki addig rühellt pirosan viselni, nyitott arra, hogy közösen találjanak olyan piros árnyalatú fehérneműt, ami mindkettejüknek megfelelő.

Előfordulhat, hogy a partnerünknek olyan szexuális vágyai vannak, amiket nem tudunk teljesíteni, vagy csak azért tennénk, hogy megfeleljünk neki, és ne veszítsük el. Jellemzően ilyen a hármasszex, a szvingerklub, a BDSM vagy valamilyen fétis. Fontos azonban megemlíteni, hogy a másik vágyainak teljesítése is közös, azaz két emberről szólnak. Ha valakinek nagyon nem fűlik a foga ahhoz, hogy lakkcsizmában parádézzon otthon, akkor mindenképpen jelezze a másiknak. Ezt is meg lehet mondani jól és rosszul. Ha az a konkrétum, amire a szerelmünk vágyik, annyira nem tetszik, sőt, egyenesen rosszul vagyunk a gondolattól is, akkor is lehet találni valamilyen közös nevezőt. Valami olyasmit, ami tényleg hozzátesz a szexuális élet változtatásához, és nem elriaszt attól egy életre.

A párkapcsolat négy alappillére a szex, érzelem, lelki és emberi kötődés, és ha egyik hiányzik, akkor az egyensúly megbillen. A szexualitás fontos része a párkapcsolatoknak, anélkül nem másról beszélhetünk, mint egy mély baráti kapcsolatról – egy helyrajzi szám alatt. Ha csak a szex nem működik, azon lehet és kell is változtatni. Az évek óta fennálló szexmentes élet párterápiával szexuálterapeuta segítségével helyretehető. Ha csak átmenetileg nincs szex, vagy olyan ok miatt nincs vagy elenyésző, hogy nehezen beszélnek a szexuális fantáziáról, eltérő a libidó, akkor a kommunikáción kell csiszolni. Ha ketten nem megy, vagy nagyon félénk, prűd az egyik fél, célszerű egyszeri alkalommal szakszerű segítséget kérni.

