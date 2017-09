Trump tanácsa hurrikán idején: kerüljék el!

A Karib-szigeteken letaroló Irma hurrikán Florida felé tart, ezért Donald Trump amerikai elnök is idejét látta posztolni róla a Twitteren. Magyar idő szerint pénteken kora délután azt írta:

Floridában várhatóan százezer embert kell majd evaukálni.

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2017