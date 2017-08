A férfiak megtanulhatják a többszörös orgazmust

A szexnek nem kell, hogy törvényszerűen az legyen a vége, hogy elélveznek, aztán alszanak. A férfiaknak különösebben nem kell tanulniuk kamaszkorban az orgazmust, megérkezik magától, általában éjjel, alvás közben. Később az önkielégítés válik a nemi élet aktív részévé, évekig kizárólag ez van, majd a kamaszkortól kezdve egészen a felnőtt korig, a párkapcsolatok és a szex mellett is megmarad. Általában a lebukás veszélye miatt gyorsan zajlik a maszturbálás, és máris rögzült a reflex az agyban, aminek következménye partnerhelyzetben mutatkozik meg: hamarabb élvez el, mint ahogyan tervezte.

Az orgazmus a szexuális izgalom legmagasabb pontja, szapora légzéssel, alhasi vérbőséggel és az ondó kilövellésével jár együtt. A csúcspont a legtöbb esetben megszünteti magát az izgalmat is, és vége a szexnek, jön a relax állapot. Ezzel az emberi test a betölti biológiai funkcióját a létfenntartáshoz. Újabb szexuális ingerlésre nem reagál egy ideig, a test pihen. Ritka kivétel, ha a férfi merevedése az első orgazmus után megmarad, és folytatni tudja a szexet. Megtörténhet, hogy bár a szexuális izgalom jelen van, a merevedés is, de a magömlés és az orgazmus elmarad. Ebből is látható, hogy valamennyire függetleníthető egymástól az izgalom és a csúcspont, azaz a testi feltételektől függetleníthető az izgalmi állapot.

A többszörös orgazmus eléréséhez ezt kell kihasználni.

Az első lépés a magömlés késleltetésének megtanulása. Ez nemcsak azoknak hasznos, akik korai magömlésük miatt nem tudnak annyi ideig szeretkezni, ameddig szeretnének, hanem azoknak is, akik szeretnének annyi ideig merevek maradni, és nem elsülni, amíg a partner ki nem elégül (akár többször is). Új szokást, új beidegződést kell kialakítani a késleltetéshez, ezt önkielégítéssel kell elkezdeni – onnan indulunk tehát, ahol kamaszkorban. Az addig megszokott módot teljesen elhagyva újfajta ingerlést kell kigyakorolni: ha erős és gyors szorítással önkielégít valaki, akkor a késleltetés megtanulásához kezdje lassú és gyenge mozdulatokkal.

Elengedhetetlen a ceruza, a papír és a stopper használata, mert amikor a magömlés megérkezne, minden ingerlést abba kell hagyni, és szünetet kell tartani. Ez a szünet alkalmas arra, hogy a férfi felírja a pontos idejét az ingerlésnek, hogy mennyi idő telt el a majdnem magömlésig. Újra és újra kell gyakorolni, hetekig is akár, amíg a kívánt időtartamot el nem éri. A fizikai képességet figyelembe kell venni, a merevedés nem tartható fenn folyamatosan órákon át, hiszen a vérbőség miatt ez fizikai képtelenség. Általában maximum húsz-harminc percig még fájdalommentes a merevedés, majd lankadni kezd, majd ismét merevedés lesz tapasztalható.

Változtatni kell

Az önkielégítéses gyakorlás után partnerhelyzetben is ugyanígy változtatni kell az addig jól bevált ingerlésen. Párterápián a szexuálterapeuta megtilthatja a behatolást, pontosan azért, hogy a pár másféle módon is felfedezze a testiséget. Ha eddig kézzel vagy szájjal ritkán izgatták egymást, vagy azt gyorsan és erősen tették, akkor ennek ellenkezőjét kell egymással gyakorolni. Az előjáték tökéletes helyzet az ingerlés gyakorlására, ha a férfi érzi, hogy bekövetkezne a magömlés, jelezze a partnernek, hogy állítsák le az ingerlést, és tartsanak egy rövid szünetet. 8-10-15 percnyi merevedés rendszeres fenntartása után a behatolásra is rá lehet már térni, de szigorúan olyan szexpózokban, amikben a férfi keveset tud mozogni. Ilyen a lovaglópóz, ahol a nő irányít, ebben a pózban a legtöbb férfi tovább bírja. A behatolás első perceiben érdemes kerülni a gyors mozgást, és lassabb szinte mozdulatlan pózban célszerű kezdeni, majd lassabb-gyorsabb tempó váltakozásával, szünetekkel tarkítva tovább is fenntartható a merevedés.

Ez a gyakorlás kell ahhoz, hogy a többszörös orgazmust elérje a férfi: az orgazmus és a magömlés testi jeleinek szétválasztásával történhet. Azaz az orgazmus megtörténik, csak lelki és félig-meddig testi síkon. A kéjérzés ugyanúgy megmarad. Bizonyos feltételek kellenek ahhoz, hogy a férfi magömlés nélkül is kielégültnek érezze magát – és nem, nem kell hozzá, hogy már túl legyen 1-2 meneten. Az úgynevezett elkerülhetetlenségi szakaszt kell megtalálni szex közben, és ezt a fázist kell kihasználni ahhoz, hogy az élvezés megtörténjen, magömlés nélkül.

A magömléses orgazmus előtt közvetlenül van pár másodpercnyi pillanat, amikor már érezhető, hogy a magömlés azonnal be fog következni.

Ezt a pár másodpercet kell elcsípni – ez az, ami alhasi remegéssel jár, és a prosztata összehúzódását is érezni -, és minden ingerlést abba kell hagyni, szünetet tartani. Kellő gyakorlással ez az a technika, amivel a magömlés és az orgazmus különválasztható. Az érzés tehát megmarad, ahogy a merevedés is, így 1-2 mélyebb levegővétellel folytatható a szex. Nem fog mindjárt elsőre sikerülni, az elkerülhetetlenségi szakaszban észnél kell lenni. Önkontrollt gyakorolni csak önuralommal lehetséges. De ha hamarabb következik be a magömlés, vagy túl hamar tartunk szünetet, az sem nagy baj – a lényeg, hogy lassabb, nyugodtabb és kényelmesebb szeretkezéssel sokkal több lehetőség és idő van a másikra odafigyelni. Inkább ritkábban de több időt szánva szerelmeskedjünk a partnerrel, mint hogy gyorsan letudjuk egymást. Az orgazmuskészség erősíthető, fejleszthető egész életünk során, így soha nem késő sem a férfiaknak, sem a nőknek dolgozni azon, hogy élvezetesebb, hosszabb szeretkezéseket élhessenek meg a partnerükkel.

