Díjazták a vásárlók a Lidl Magyarország laktóz-, glutén- és cukormentes termékeit (X)

Egy pohár jeges, tejes frappé, egy könnyű, zamatos barackos pite, vagy egy hűsítő esti koktél – a nyári finomságok eredeti receptjeik szerint sajnos a legtöbb laktóz-, vagy gluténérzékeny, illetve cukorbetegséggel élő számára nem fogyaszthatók. Ám szerencsére ma már nekik sem kell lemondaniuk a szezon ínyencségeiről. Számtalan élelmiszert és alapanyagot kapni, amelyekkel már tökéletesen helyettesíthetők a „tiltott” hozzávalók; a Lidl áruházaiban pedig mindent beszerezhetünk, amire csak szükségünk lehet.

A Lidl Magyarország felelős vállalatként nagy hangsúlyt helyez az egészséges életmód népszerűsítésére, a tudatos táplálkozáshoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalók megismertetésére. Ennek szellemében kiemelten figyel arra is, hogy állandóan bővülő kínálatában a speciális étrendet követő vásárlók is megtalálhassák a számukra fontos laktóz-, glutén- és cukormentes termékcsaládokat.

A Lidl Magyarország törekvését pedig a vásárlók is elismerik. Idén hatodik alkalommal adták át a Product Of the Year (POY), az Év Terméke díjakat, amely az egyik legjelentősebb, a világ 40 országában jelen lévő, a fogyasztók döntésén alapuló verseny. A hazánkban 2011 óta megrendezett rangos megmérettetés során egy szakmai zsűri jelöli ki az év innovatív termékeit, amelyek közül egy országos közvélemény-kutatás keretében maguk a vásárlók választják ki a kategóriagyőzteseket.

2017-ben a vásárlók szavazatai alapján a gluténmentes termékek közül a Lidl Magyarország áruházaiban kapható Castello gluténmentes termékcsalád – a Castello kukoricaliszt, a Castello kukoricadara és a Castello gluténmentes lisztkeverék – kapta a legmagasabb pontszámot, míg a sajttermékek között a szintén a Lidl Magyarország hálózatában elérhető Bluedino laktózmentes trappistája lett a kategóriagyőztes a fogyasztói értékeléseknek köszönhetően.

A rangos szakmai megmérettetésen számos további kategóriában – így a bio- és reform élelmiszerek, valamin a felvágottak között is – első helyet értek el a Lidl Magyarország áruházaiban kapható termékek.