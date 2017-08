Egymillió dollárért örökös résztvevője lehetsz a legvadabb szexpartiknak

Ha otthon a vánkos alatt lapul ennyi felesleges pénz, akkor itt az alkalom, hogy örökös tagságot vásárolj magadnak Amerika legexkluzívabb szexpartijába.

A Snctm (Sanctum azaz Szentély) névre keresztelt Los Angeles-i, és most már New Yorkban is működő klub múlt vasárnap mutatta be jövőbeni, a tagságra vonatkozó terveit. Bár eddig ilyesmire nem volt lehetőség, Damon Lawner alapító úgy döntött, egymillió dollárért (úgy 258 millió forintért) cserébe egy egész életre kitárja a kéjelgés mennyországnak kapuit.

Az elképzelés szerint a díj belépést biztosít az összes eseményre, plusz tartalmaz egy 24 órás szolgáltatás, ahol megtanítanak mindent, amit tudni kell a szexről, beleértve a négyes felállást, a szado-mazo együttlét szabályait, és a gruppen szexet.

Egész életen át tartó szórakozást biztosít ez az egymillió dolláros tagság, asztalfoglalás speciális eseményekre, belépők jacht partikra Cannes-ba, és a közelgő eseményeikre Moszkvába és Rómába

– részletezte a New York Postnak az alapító.

A Szentély olyannyira exkluzív, hogy a havonta megrendezett álarcos mulatságokon megtalálni élvonalbeli színészeket, modelleket, és Grammy-díjas zenészeket. Állítólag Bill Maher és Gwyneth Paltrow is rendszeresen megfordul a klubban.

Az álarcosmulatságszerű beavatási szertartást szeptember 9-én tartják, a New York Fashion Week ideje alatt.

De akkor sem kell teljesen elkeseredni, ha nincs ennyi pénzünk. Egyedülálló férfiként az egy alkalomra szóló belépőjegyet potom 1850 dollár (úgy 477 ezer forint) fejében vásárolhatjuk meg. Ha pedig egész évre szeretnénk biztonságban tudni szexuális életünket, akkor 75 000 dollárért (kb 19 millió forintért) részt vehetünk az összes bulikán.

És micsoda meglepetés, a nőknek nem kell fizetniük egy fityinget sem. Az egyetlen feltétel egy egész alakos fotó, amit az alapítónak kell elküldeni. És nem, nem pucér fotóról van szó.