A szexkezdésen elképesztően sok múlik

Ha két ember randizik és kölcsönös a szimpátia, előbb vagy utóbb törvényszerűen lefekszenek egymással. A félelem, idegesség, az ügyetlenség nehézséget okozhat elsőre, de ha ezen az állapoton túllendülnek, akkor pár együttlét után teljesen elmúlhatnak ezek a nehézségek. Vagy nem. Az elrontott kezdés nehezen helyrehozható, pláne, ha az valamelyik félnek fájdalommal jár a nem kellő mennyiségű előjáték hiánya miatt.

A párkapcsolatban a kezdeti szexuális együttlétek egyfajta tanulási folyamatnak is nevezhetők. Megtanuljuk egymás testének reakcióit, megvizsgáljuk, melyik érintés és csók milyen hatással van a másikra, megismerjük, felfedezzük a másik minden bőrfelületét. Az eredményes tanulásnak a kölcsönös cél mellett vannak feltételei. Ilyen a nyugalom, a zavartalan körülmények megteremtése és a megfelelően adagolt szexuális ingerek – például, hogy

ne azonnal és erősen cuppanjon rá a férfi a csiklóra.

A ráhangolódás nem mindenkinek megy azonnal, sok szeretkezés ezért lesz erőltetett már az elejétől kezdve, mert hiányzik az egymásra hangolódás. Ez nem megy csak úgy magától, pláne, ha az egyik vagy mindkét fél szégyenlős.

Azok, akik nehezebben nyílnak meg, de nagyon vágynak a szexre a partnerrel, javasolt valamilyen játékosságot belecsempészni a bénáskodás elkerüléséhez. A játék lehet az is, ha fehérneműben a hasára fektetjük a partnert, és gyengéden végigsimogatjuk a lábfejétől a feje búbjáig úgy, hogy akár betűket, mintákat rajzolunk az ujjbegyünkkel. Ezt lehet cserével folytatni, majd gyengéd csókokkal is fel lehet váltani a simogatásokat – ennél a szakasznál a nemi szerveket teljesen kerüljük egy jó darabig.

Ne a pornóból tanuljunk!

A gyengédebb-erőteljesebb, lassabb-gyorsabb tempóval játszadozva lassacskán rátérhetünk a nemi szervekre. Ezzel a felvezetéssel a férfiak azon félelmét is felül lehet írni, hogy nem fog sikerülni, nem fog felállni, mi van, ha hamarabb sülök el, satöbbi. Pontosan ezek miatt az okok miatt nem annyira jó, ha rögtön azonnal, első találkozáskor lefekszünk a másikkal. Természetesen vannak helyzetek és vágyak, amik ezt felülírják, de általánosságban véve

hasznosabb, ha a hosszabb távra tervezett partnerrel megtanuljuk egymás testének működését.

Azért is jobb, mert ha a konkrét orgazmusra fókuszálva, pornószínészeket megszégyenítő módon esünk a másiknak, garantált a csalódás és a teljesítménykényszer. A játékosság legyen része a szexuális életnek, akár az orális szexről van szó, akár másfajta ingerlésről. Az izgalom, a gerjedelem hol visszahúzható, hol fokozható, ez legyen a játékosság fokmérője. A kielégülés és az orgazmusok száma lényegtelen, a bőséges előjátéknál is segítsük egymást, suttogva is fel lehet tenni a kérdést, ez jólesik? Hogy esne jobban, így vagy így? Aki passzívan várja, hogy megtörténjen vele a csoda, biztosan csalódni fog. Vannak olyan emberek, akiknél a szexuális izgalom külső vagy belső okok miatt éles helyzetben megszűnik, elapad. Ilyenkor abba kellene hagyni a szexet, kedvesen jelezve a másiknak, hogy most egy kicsit mást csinálnánk, nem vele van a baj, hanem mi nem vagyunk olyan hangulatban.

A partnernek ezt meg kell értenie, és türelemmel kell lennie, akkor is, ha nagyon nagyon nehezére esik, és folytatná amit elkezdett. Fontos megvárni, hogy a szexuális izgalom természetszerűen ismét megjelenjen, akár fél óra múlva, egy közös filmnézés közben, vagy főzés közben, és újból egymásnak eshetnek. Ez nem elvesz, hanem hozzátesz a kapcsolathoz és a szexuális gerjedelemhez. A szerelmi gyöngédség és az összetartozás érzése csak fokozódni fog mindkét emberben, ha ennyire odafigyelnek egymásra és ilyen mértékű türelemmel állnak a másikhoz.

