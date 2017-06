Segítünk, hogy megtaláld álmaid bringáját

Sosem közlekedtél két keréken, most végre belevágnál, de fogalmad sincs, mire figyelj? Mutatjuk, min nem szabad spórolnod, ha biciklivásárlásra adtad a fejed.

Akár tömegközlekedéssel, akár autóval közlekedik valaki nap mint nap, lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor úgy érzi: kellene valami új. Egyre többen döntenek úgy, hogy felhagynak eddigi szokásaikkal, és inkább nyeregbe pattannak. Egy ilyen döntést viszont nem szabad félvállról venni, ezért profiktól kérdeztük meg,

mire is kell figyelnie annak, aki szeretne beszerezni egy bringát.A Ferenc téri Kerék-Páros biciklibolt eladói emlékeztettek arra, hogy a biciklivásárlásnál is érvényes az a bevált mondás, hogy „cipőt a cipőboltban”. Nem ajánlják a szupermarketeket azoknak, akik életükben először szeretnének bringát vásárolni, hiszen hiába juthatnak ott a legolcsóbban hozzá új kerékpárjukhoz, sajnos a kedvező ár sokszor a minőség ára.

Biciklit hitelre? Naná! Sokan nem tudják, de kerékpárt is lehet részletre vásárolni. A kerékpár hitel ugyanúgy működik, mint bármelyik áruhitel, amit már megszokhattunk az elektronikus cikkek vásárlásakor. Ez azért előnyös, mert így nem kell olcsó, rossz minőségű bringát venni, ha nincs pénzünk a drágábbra, hanem megvehetünk egy hosszabb távra szólót. Sőt, ha nulla százalékos THM-re sikerül megvásárolni, akkor valójában sokkal jobban is járunk, hiszen nem kell egy összegben kifizetni a kerékpár árát, hanem havonta kis összegekben téríthetjük meg az összeget.

Arról nem is beszélve, hogy a szupermarketekben nincsenek olyan szakemberek, akik profi tippeket tudnának adni arra nézve, milyen bicikli is lenne a legmegfelelőbb a vásárló számára. A nagy sportboltok már jobb választásnak bizonyulnak, de ők ha lehet, leginkább a kerékpárboltokat ajánlják.

Egyrészt ezekben az üzletekben sokkal közvetlenebb viszony tud kialakulni az eladó és a vásárló között,

másrészt több tapasztalattal is rendelkeznek a boltban, mint egy átlagos sportszaküzletben,

harmadrészt pedig rengeteg tapasztalatuk van, amit szívesen megosztanak a boltba látogatókkal.

A Kerék-Páros eladói kitértek arra is, hogy vásárlás előtt fontos átgondolni azt is, mire is használnánk a biciklit, hiszen teljesen más típusú kerékpár ajánlott városi használatra és túrázási tervekhez. Ezen felül az sem mindegy, hogy valaki nap mint nap két keréken szeretne közlekedni, vagy csak olykor cserélné le autóját, váltana a tömegközlekedési eszközökről.

Fontos még a bicikli méretét is figyelembe venni, hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen magassághoz mekkora kerékpárt választunk. Itt megjegyezték azt is, hogy vásárlás előtt mindenképp érdemes kipróbálni a kerékpárt, megtenni pár kört vele, hogy teszteljük, komfortosan érezzük-e magunkat a nyeregben.

Ha spórolásról van szó, azt tanácsolták, ne a vásárlási helyen tegyük, és ha napi szinten használnánk a bringát, ne a legolcsóbb darabot válasszuk. Ezen kívül vásárlás után is fontos karban tartani a járművet, hiszen az elhanyagolása gyakran balesetet eredményezhet. Kiemelték, hogy érdemes a kerékpárt minden szezon előtt átnézetni, hogy biztosan minden probléma nélkül használhassuk a mindennapokban.

A bicikli azonban még nem minden, ugyanis kiegészítőkre is szükség van a jármű használatához. A lámpa használata például kiemelten fontos, hiszen hiába hisszük azt, hogy anélkül is látnak minket az autósok vagy akár gyalogosok,

könnyen rossz vége lehet anélkül elindulni szürkületben vagy sötétben.A másik fontos kiegészítő a bukósisak, aminek szintén rendszeres használatára biztattak a Kerék-Páros eladói. A sisakot a biztonsági övhöz hasonlították, hiszen ugyanaz a helyzet itt is: lehet, hogy anélkül sem esne semmi bajunk, de nem járhatunk rosszabbul vele, mint nélküle.

Végül érdemes még a kerékpárlakatra is gondolni, hiszen senki nem szeretné, hogy ellopják tőle kedvenc bringáját. A kapott tanácsok szerint érdemes a bicikli értékének 10 százalékát egy lakatra költeni, hiszen ha már nincs ott a bringa, hiába sopánkodunk, hogy bárcsak még néhány ezer forintot ráköltöttünk volna, akkor még most is a miénk lehetne.

