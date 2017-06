Nagy meglepetést okozott Washington polgármestere

Néhány nappal ezelőtt egy turistákkal teli városnéző buszon tűnt fel Muriel Bowser, Washington D.C. polgármestere. A város első embere az Amerikai Egyesült Államok fővárosának belvárosában kalauzolta a látogatókat, bemutatta a Kapitóliumot és a National Mall nemzeti parkot.

Mint kiderült, Bowser számára nem volt újdonság ez a feladat, hiszen politikai karrierje előtt idegenvezetőként is dolgozott, és rendszeresen kísért csoportokat Washingtonban is. Ezúttal azonban nem csak nosztalgiázás miatt ragadott mikrofont a buszon, hanem politikai üzenettel is bírt az akció.

A polgármester ugyanis az Egyesült Államok legjelentősebb turisztikai vására, az IPW egyes nemzetközi résztvevőit kalauzolta, néhány nappal azután, hogy kiderült, a Trump adminisztráció költségvetési tervezetében nem szerepel a Brand USA, az Amerikai Egyesült Államok turisztikai marketingszervezete.

Az IPW ideje alatt arról is szó esett, hogy bár világszerte növekszik a turisztikai szektor, ez alól idén első ízben kivéve az Egyesült Államok. A visszaesés hátterében a szakma szerint Trump utazási korlátozásai és durva kijelentései állnak. Valószínűleg erre akarta felhívni a figyelmet Muriel Bowser.