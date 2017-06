A férjem és én terápiára mentünk, mielőtt késő lett volna

16 éve vagyunk házasok, van három gyerekünk. A férjem állandóan szexet akar, de túl fáradt vagyok ehhez, reggel a gyerekekkel foglalkozom, elmegyek dolgozni, aztán hazaesek, kitakarítok, ő körülbelül este 8-9 körül esik haza, általában nem is vacsorázunk együtt. A hétvégék úgy telnek, hogy takarítok, ő pedig a tévét nézi, nagy ritkán foglalkozik a gyerekekkel. Mostanában már nem teszi szóvá a szexet, de szerintem összeszűrte a levet az egyik kolléganőjével, és emiatt. A veszekedéseinkben sorra megkapom, hogy a gyerekek csak nekem kellettek, foglalkozzak velük én. Ő a szex miatt, én a házasságunk miatt döntöttem úgy, hogy párterápiára megyünk, mert elválni egyikünk sem szeretne – az egész életünk közös, ő pedig nem tudná elviselni a gondolatot, hogy más férfi üljön a foteljében. Terápiéra mentünk, mielőtt késő lett volna. Most dolgozunk azon is, hogy a kolléganőjével mi van, és kettőnk kapcsolatát akarjuk megerősíteni. Van esélyünk?