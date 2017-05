Teljesen oké, ha valaki maszturbál a párkapcsolatban

A hosszú távú kapcsolatban jelent-e bármit is, ha mindkét fél maszturbál? Vagy ez annak az egyértelmű jele, hogy a párkapcsolatban valami nem működik jól? Esetleg nem kapják meg azt a mennyiségi és minőségi szexet amire szükségük van? A maszturbálással helyettesítik a szexet? Sokan hajlamosak erre a következtetésre jutni, ha a másikat azon kapják, hogy önkielégít a kapcsolatban.

Senkinek nem lenne szabad rosszul éreznie magát, amiért szólóban játszadozik otthon, és senkinek nem lenne szabad szégyenérzetet, bűntudatot kelteni a másikban, csak mert azon kapta a partnerét, hogy magához nyúlt. A maszturbálás a párkapcsolatban annál sokkal bonyolultabb, mint azt elsőre gondolnánk, és természetesen különbséget kell tenni aközött, ha valaki pornófüggőként vagy rendszeres stresszlevezetésként használja, mintha csak néha-néha magához nyúlna.

A szakemberek, pár kutatás és a józan paraszti ész is azt támasztja alá, hogy azzal, hogy elköteleződünk egy párkapcsolatban, még nem jelenti azt, hogy az önkielégítésről egy életre le kell mondanunk.

A maszturbálás lehet kiegészítése is a szexuális életnek,

és van, hogy sokkal inkább az aktív szexuális élet része, mintsem az ellen szól. A rendszeres szex felemelheti annyira az izgalmi szintet, hogy emiatt valaki gyakrabban szeretne magához nyúlni. Például a kapcsolat elején, amikor a találkozások nagy része a napi 3-4 szexről szól, majd valamiért nem tudnak találkozni egy-két hétig, értelemszerűen pótolni fogja valamelyik fél a kimaradt napokat. Nem egyértelmű tehát, hogy a maszturbálás a kapcsolatban a szexet helyettesítő tevékenység. Sokkal inkább arról van szó, hogy bonyolultabb a kapcsolat az önkielégítés és a szex mennyisége között, mint azt hinnénk.

Az egyéni igényeket figyelembe kell venni, azaz vannak, akiknek kevesebb szex is elég, mint a partnerüknek, így az eltérő libidójú pároknál az önkielégítés helyettesítő tevékenység is lehet. Teljesen ésszerű, hogy aki nem kapja meg azt a mennyiségű és minőségű szexet amire vágyik, de minden más tökéletesen működik a kapcsolatban, az máshol fogja levezetni: önkielégítéssel. Mindez nem jelenti azt, hogy akinek kevesebb az igénye a szexre, az nem fog magához nyúlni, nála nem helyettesítő, hanem kiegészítő szerepe lesz a maszturbálásnak, és inkább a vágy szinten tartására alkalmas.

A párkapcsolat négy lábból áll össze, a szex mindössze egyetlenegy ezekből: a gazdasági együttműködés, a barátság és az érzelmi intimitás is legalább annyit nyomnak a latba. Elképzelhető, hogy a szex mennyiségén kívül minden másban jó az összhang, így az a fél, akinek nem elég a heti 2-3 szex, helyettesíti azt azzal, hogy magához nyúl. Ettől még nem lesz rosszabb sem jobb a párkapcsolat.

Az önkielégítés a hosszú távú párkapcsolatban, a házasságban a szexuális elégedettség és elégedetlenség jele is lehet,

az egyéntől és a párkapcsolat minőségétől, az eltérő szexuális igényektől függően. Azok is maszturbálnak, akik több szexre vágynak a kapcsolatban, és azok is, akik kevesebbel is beérik. A maszturbálásnak megvan az a jó tulajdonsága, hogy növeli a vágyat minden szexuális tevékenységhez.

Ebből a szempontból nem feltétlenül jelent sem negatív, sem pozitív dolgot, ami minősítené a párkapcsolatot. A szexuális aktivitásunkat jobban jelzi az önkielégítés, mint a szexuális életünk minőségét, az azzal való elégedettséget. Így aggodalomra semmi ok, ha valaki a partnerét azon kapja, hogy önkielégít, a felháborodás és hisztik helyett inkább szálljon be a játékba, és támogassa, kerülve a szégyenérzet és bűntudat kialakítását – ezek a legkárosabb érzelmek a szexuális életre és a párkapcsolatra nézve.