A felnőttek is játszani mennek Nürnbergbe

Néhány hónapja Budapest és Nürnberg között napi rendszerességgel indít járatokat a Ryanair, a repülési idő mindössze egy óra. Bajorország második legnagyobb városa egyre népszerűbb a magyar utazók körében, ezért összeszedtük, hogy mit érdemes csinálni a középkori német városban, ahol számos dolog a játékokról szól.

Ahogy ma Kína, a 19. században Németország volt a világ meghatározó játékgyártója. A játékkészítés egyik központjává Nürnberg vált, ahol olyan játékok készültek, amik nem a fantázia szüleményei, hanem az eredeti darabok kicsinyített másai voltak. A régi játékok nagy része a II. világháborúban elpusztult, csak néhány darab maradt meg. A város azonban ma is tele van játékkészítő műhelyekkel és világszerte ismert gyárakkal, ami turisták százezreit vonzza az ötszázezres bajor városba.

Játékok 1400 négyzetméteren

A játékmúzeum kihagyhatatlan, ha valaki itt jár: 1400 négyzetméteren vannak kiállítva a különböző korokból származó darabok. A “kicsinyített világban” babák, játék boltok, ón figurák és ón játékok, hagyományos, fából készült játékok és egy nagy vasútmodell is várja a látogatókat. De a modernebb játékok rajongói sem fognak csalódni a LEGO-k, Barbie-k és Playmobilok között. A játékmúzeum kertjében ráadásul egy különleges játszótér is működik, ahol évszázadokkal ezelőtti játékok felújított verzióit próbálhatják ki a legkisebbek.

Playmobil Fun Park

Nürnbergtől néhány perces autóútra található a Playmobil központja, ahol egy témapark is helyet kapott. Az 1990 óta üzemelő Playmobil Fun Park egy egész napos programot kínáló hatalmas játszótér, ahol életre kelnek a játékgyártó klasszikusai, sőt ki lehet próbálni az összes létező Playmobil szettet is.

Játékvásár, ahova csak felnőttek léphetnek be

1950 óta létezik a nürnbergi Spielwarenmesse, a világ legnagyobb játékvására, ahová csak felnőttek léphetnek be, nem lehet semmit venni, viszont olyan újdonságokat is bemutatnak, ami mások számára még hónapokig titkos. A nemzetközi játékkiállítások szálai minden évben itt futnak össze. Híres márkák, eredeti újdonságok, nagy láncok beszerzői, független kereskedők és számos médiaképviselő jelenléte teszi a játékkiállítást a játékpiaci üzletág legjelentősebb eseményévé.

Deutsche Bahn múzeum

A mai Németország területének első gépi erejű vasútja Nürnberg és Fürth közt indult 1835 decemberében, így nem véletlen, hogy Nürnberg belvárosában található az ország egyik legnagyobb közlekedési múzeuma. A több szintes múzeumban számos régi és új vasúti szerelvényt, makettet és utazással kapcsolatos emléket tekinthetünk meg, sőt jó időben ki is lehet próbálni egy működő több száz éves vonatot.

100 millió kolbász

Világhírű a nürnbergi kolbász (Nürnberger Bratwurst) is, amelyet a városban lépten-nyomon árulnak: szív alakú tányérban vagy zsemlében is adják, az illata belengi az óvárost. Nem is csoda, hiszen állítólag évente több mint 100 milliót készítenek belőle. A jellemzően borsos és majoránnás nürnbergi sertéshúsos kolbász a több száz éves legenda szerint azért ilyen kicsi (max. 25 gramm, 7-9 centi), hogy kiférjen a hentesbolt kulcslyukán, hogy az éhes vevők már nyitás előtt jóllakhassanak. Az esti mulatságért a nürnbergi sörözők, sörözők és sörözők felelősek, de persze a zenés klubokban sincs hiány. Desszert ajánlatunk is van: a XIII. században Nürnbergben sült meg az első mézeskalács (Lebkuchen), a németek egyik kedvenc nemzeti csemegéje, amit ma is minden sarkon meg lehet kapni.

Albrecht Dürer fagerendás háza

A belváros gyönyörű fagerendás házai a középkort idézik. Nyaranta az ablakok megtelnek muskátlis ládákkal, a Pegnitz folyó partjai pedig a hűsölni vágyókkal. A pezsgő élet ilyenkor a parkokba vagy az állatkertbe költözik, ahol idilli környezetben kávézók, fagyizók és kolbászozók várják a kikapcsolódni vágyókat. Az óváros hangulatos macskaköves sétálóutcái régi házakkal, középkori emlékekkel, szépen újjáépítve várják a turistákat. Nürnberg egyik leghíresebb szülöttje (de magyar származású) Albrecht Dürer emlékei sok helyen feltűnnek, a központban manapság múzeumként működik a festő és nagy rézkarcmester egykori háza. Innen pár perces sétára található a nürnbergi várhegy, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra.

Luther és az 500 éves reformáció

Nürnberg volt az első szabad birodalmi város, ahol bevezették a reformációt. Luther Márton szerint ez a város volt „Németország szeme és füle”. 21 nyomdájával ugyanis a Pegnitz-parti város igazi médiafőváros volt. A nyomdák révén gyorsan terjedhettek a reformáció röpiratai. A két nagy nürnbergi templom, a St. Lorenz és a St. Sebald is minden bizonnyal ezért említhető Németország első evangélikus templomai közt. Mindamellett a nürnbergiek higgadtságának köszönhető, hogy a képrombolás itt elmaradt, és a két templom így megőrizhette gazdag képdíszeit. Így Szent Sebaldus 1519-ben elkészült sírja is a templomban maradt a reformáció után, és ma a templom legértékesebb kincsei közé tartozik. 1532-ben megkötötték a városban a nürnbergi vallási békét, amellyel megszűnt a birodalom területén élő protestánsok elleni gyűlölet.

Karácsonyváros

Nürnberget szokták a karácsony városának is nevezni, hagyományos és hangulatos karácsonyi vására miatt. A piac először 1628-ban került megrendezésre, és manapság mintegy kétmillió látogatója van (évente). A bronzvasárnap előtti péntektől egészen karácsonyig tart a kirakodóvásár, ahol gőzzel hajtott körhinták, karácsonyi vásárfiák, forralt bor és mézeskalács várja a látogatókat. Németország talán legszebb karácsonyi vására. (Persze nem valószínű, hogy tradicionális mézeskalácsra bukkanunk a vb ideje alatt, ugyanis ez a csemege tipikusan a téli időszakra jellemző.)

Pénztárcabarát vásárlás

Ha valaki elfárad a nagy városnézésben, az óvárosban bőven talál vásárlási és kikapcsolódási lehetőségeket. Minden világmárka képviselteti magát a csillogó plázákban, még Tesla szalon is van a főutcán, a hangulatos tereken pedig apró termelői piacok sorakoznak zöldségekkel, gyümölcsökkel, édességekkel, helyi specialitásokkal. Német árakhoz képest ráadásul viszonylag pénztárcabarát minden.

Nünrnberg Card

Minden olyan személy (vagy család), aki legalább egy éjszakát Nürnbergben, Fürthben, Erlangenben vagy Schwabachban tölt el, megvásárolhatja a Nürnberg Kártyát. A 48 órás jeggyel aztán korlátozás nélkül utazhat a négy körzet tömegközlekedési eszközein, valamint ingyenesen juthat be múzeumaiba. A 12 év alatti gyerek számára mindez ingyenes. Ezenkívül a kártyával további kedvezményeket kaphatunk vásárláskor, színházakban stb.

Nürnberg tehát romantikus óvárosával és gazdag történelmével ugyanolyan jó választás a pároknak, mint a családosoknak, vagy játékos kedvű felnőtteknek.