78 milliónyi közpénzt adott a fideszes képviselő egy barátjának, aki azt egy étterembe fektette

Ami nagyban, országos szinten az állami hirdetésekből fenntartott kormánypárti sajtó, az kicsiben a Ceglédi Mozaik története. Legalábbis ami azt illeti, hogy miként lehet megoldani, hogy a közpénz olyanokhoz kerüljön, akik kedvesek a hatalomban levők szívének: a válasz az, hogy médiahirdetéssel. Viszont az a ceglédi történet, amiről a Ceglédi Spotlight után a 444 írt annyiban meredekebb, hogy itt konkrétan azt is lehet sejteni, hogy mire ment el a pénz: egy étterem/borozó fenntartására.

A történet két szereplője Földi László, a Fidesz országgyűlési képviselője, 2006 és 2014 között Cegléd polgármestere, illetve Földi régi családi barátja Varga Zoltán Ernő, aki – mondjuk így – vállalkozó. Varga és apja közösen hat trafikkoncessziót nyertek Cegléden még a Földi-korszakban, valamint Varga cége, a Vassily Kiadó Kft. a kiadója a Ceglédi Mozaik nevű lapnak, amiben gyakran ajnározzák a ceglédi önkormányzatot. Természetesen nem ingyen.

Egy önkormányzati cég 2011-ben 12,1 millió, 2012-ben 14,8 millió, 2013-ban 26,3 millió, 2014-ben 17 millió, 2015-ben 8,4 millió forintot adott Vargának a reklámért. Ez összesen 78,6 millió forint.

Ezen felül 2014 tavasza után havonta 1,4 millió forintot kapott a Ceglédi Mozaik 18 hónapon át két darab 1000 karakteres PR-cikkért.

Erre eddig mondhatjuk azt, hogy a ceglédi önkormányzatnak olyan fontos a reklám, hogy nagyon jól megfizeti a médiamegjelenést. Viszont a kiadó 2015-ben beszüntette a Mozaikot, pénzt azonban továbbra is utalt az önkormányzat a Vassily Kft.-nek. A Vassily Kiadó Kft. nem is szűnt meg: 2013 januárjában vette fel a cég tevékenységi körei közé a vendéglátást, a rendezvényi étkeztetést és az italszolgáltatást, és szeptemberben megnyílt Cegléd belvárosában a Szindbád Borozó és Étterem, amit még a Mozaik címlapján is reklámoztak.

Az étterem nem megy túl jól: üzemi eredményük 2015-ben 9, 2016-ban 6 milliós mínusz volt. Az adóhatóság és a közjegyző is indított végrehajtást a vállalat ellen, de azt nem tudni, hogy milyen ügyekben.

Kiemelt kép: Földi László Fidesz-KDNP-s képviselő felszólal a 2018-as központi költségvetés általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén. MTI Fotó: Bruzák Noémi